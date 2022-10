[Livebericht] "Angespannte Lage" nach russischer Evakuierung in Cherson

Dietrich Mateschitz im Alter von 78 Jahren verstorben

[Inland] ÖVP-Skandale: Wie man die Demokratie sanieren kann

Wallner-Chats mit Schmid: "Servus! Lösung gefunden in der Steuersache?"

Wie ernst nimmt die Regierung den Kampf gegen Korruption?

Flüchtlingsdebatte in St. Georgen im Attergau: Der Riss im Ortsbild

[International] Hier geht es zum heutigen Ukraine-Livebericht

Postfaschistin Meloni als erste Regierungschefin Italiens vereidigt

Bitterarm und überschuldet: Warum die Armut in der Welt plötzlich steigt

Zwischenfall auf Parteitag: Chinas Ex-Parteichef Hu Jintao gegen seinen Willen vom Podium geführt

Syrien meldet israelischen Beschuss auf Damaskus

[Web] Googles Pixel Watch im Test: So gut und doch so schlecht

[Gesundheit] Warum ich nicht öffentlich über meinen Autismus spreche

[Zukunft] Revolutionieren automatisierte Mini-Läden das Einkaufen am Land?

[Sport] Iranische Kletterin Rekabi offenbar unter Hausarrest

Nächste Heimpleite für Rapid: 0:1 gegen Austria Klagenfurt

[Wetter] In den ersten Stunden halten sich in den Niederungen vereinzelt noch ein paar Nebel- oder Hochnebelbänke, etwas länger beständig bleiben diese aber nur im Süden. Sonst setzt sich die Sonne rasch durch und meist ziehen tagsüber nur dünne Schleierwolken durch. In den westlichen Landesteilen setzt leichter Föhn ein, sonst bleibt es überwiegend windschwach. Frühtemperaturen 3 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen oft 16 bis 21 Grad, mit Föhn im Westen bis zu 24 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Welt-Speiseinsekten-Tag. Mahlzeit!