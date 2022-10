In dieser Galerie: 4 Bilder Fränkischer Barock: Schloss Weissenstein im bayerischen Pommersfelden. Foto: CZS Die Eingangshalle Foto: CZS Die Suite Foto: CZS Die Grotte Foto: CZS

Sisi und kein Ende: Vor Kurzem startete auf Netflix eine neue Serie rund um die ehemalige Kaiserin von Österreich und ihren Franz. Eine Hauptrolle darin spielt Schloss Weissenstein, das in der Serie "Die Kaiserin" die Residenz der Majestäten geben darf. Immerhin: Das im bayerischen Pommersfelden gelegene Schloss gilt als eines der bedeutendsten Glanzstücke des fränkischen Barocks.

Es ist ist seit seiner Errichtung im 18. Jahrhundert im Besitz der Familie Schönborn. Die vermieten nun eine Suite des Schosses über Airbnb: Da Sisi in diesem Jahr ihren 185. Geburtstag gefeiert hätte, können angehende Kaiserinnen und Kaiser ab dem 2. November um 19 Uhr für 185 Euro unter airbnb.com/theempress anfragen. Es sind zwei individuelle Buchungen am 19. sowie 20. Juni 2023 für jeweils zwei Gäste verfügbar.

Im Westflügel

Gastgeberin Benedicta Gräfin von Schönborn-Wiesentheid wird die Gäste im Schloss empfangen und sie durch die prächtige Eingangshalle zu ihrer Unterkunft führen. Diese wurde in einem kaiserlichen Stil eingerichtet, in dem sich auch Sisi wohlgefühlt hätte, verspricht man. Die Suite befindet sich im Westflügel des Schlosses und ist normalerweise ausschließlich für die Familie Schönborn zugänglich. Während des Aufenthalts erhalten die Gäste eine exklusive Führung durch das Schloss und können neben Drehorten aus der Serie auch die prunkvolle Grotte entdecken, wo ein von Sisi inspiriertes Abendessen und Frühstück serviert wird.

Für all diejenigen, die auf der Suche nach weiteren kaiserlichen Unterkünften sind, hat Airbnb in diesem Jahr eine neue Art der Suche eingeführt, die sich an Kategorien auf Airbnb orientiert. Mit 4.000 historischen Unterkünften rund um den Globus gibt es zahlreiche königlich inspirierte Unterkünfte für den einzigartigen Aufenthalt. (red, 21.10.2022)