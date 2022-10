Bolognese ist die beliebteste Sauce des Landes, die breiten Pappardelle-Nudeln finden sich in der Umfrage auf den hinteren Rängen der Beliebtheitsskala.

Montag Spaghetti Carbonara, Dienstag Bucatini all'Amatriciana, Mittwoch Penne al Limone – die Pasta-Liste ließe sich ewig fortsetzen. Obwohl es so viele Variationen an Nudelsorten und Pasta-Saucen gibt, tendieren die Österreicherinnen und Österreicher in ihrem Geschmack zu den eher traditionellen Varianten. Das Meinungsforschungsinstitut Marketagent hat gemeinsam mit der Gastrokette Vapiano den Pasta-Report erhoben, in dem 1.000 Menschen über ihre Lieblingsnudel und die dazu passende Sauce befragt wurden.

Beliebteste Nudel, beliebteste Sauce



Wenig überraschend landeten auf Platz eins der Favoritennudeln die klassischen Spaghetti. 59 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die wohl bekannteste Pasta-Sorte auch die beliebteste ist. Damit landen sie ganz klar vor den Spiralnudeln Fusilli mit knapp 39 Prozent und Penne mit knapp 36 Prozent als beliebteste Nudelformen des Landes. Tagliatelle und Tortellini sind ebenso beliebt. Abgeschlagen finden sich dagegen Pappardelle und Orecchiete auf den hinteren Rängen.

Bei den passenden Saucen auch keine Überraschung: Den ersten Rang belegt Bolognese. Die Tomaten-Fleisch-Sauce ist bei knapp 58 Prozent der Befragten die Lieblings-Pasta-Sauce. Auf Rang zwei landet die Carbonara, aber in der Österreich-Version mit Schlagobers – rund 42 Prozent bevorzugen diese Version. Die einfache Pomodoro-Sauce landet auf Platz drei. Das beliebteste Pesto, alla Genovese, rangiert auf dem fünften Platz.

Nudeln schneiden nur wenige



Wie aus dem Nudelbericht noch hervorgeht, achten zumindest 39 Prozent darauf, dass die Pasta al dente gekocht wird. Mit Gabel und Löffel essen fast 49 Prozent der Befragten ihre Pasta – in Italien wäre das ein Sakrileg. Wenigstens sind nur knapp unter fünf Prozent der Befragten dabei, die ihre Nudeln klein schneiden. Oder es sind die Einzigen, die es zugeben. (rec, 25.10.2022)