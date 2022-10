Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste ist vorläufig gesperrt. Die Rumänin will "bis zum Ende kämpfen", um ihre Unschuld zu beweisen

Simona Halep bei den US Open im vergangenen August. Foto: EPA/JUSTIN LANE

Die zweifache Tennis-Grand-Slam-Siegerin Simona Halep ist am Freitag von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) vorläufig gesperrt worden. Die Rumänin wurde bei den US Open im vergangenen Spätsommer positiv auf eine verbotene Substanz getestet.

Bei Haleps Probe wurde die Substanz Roxadustat festgestellt. Das unter anderem bei Nierenproblemen eingesetzte Mittel erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen und führt so ähnlich wie EPO zu einer besseren Sauerstoffversorgung. Laut ITIA forderte Halep die Analyse der B-Probe an, diese bestätigte das Ergebnis der ersten Probe.

Halep: "Es geht um die Ehre"

"Heute beginnt das härteste Match meines Lebens: ein Kampf um die Wahrheit", teilte Halep auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Man habe ihr mitgeteilt, dass Roxadustat "in extrem niedriger Menge" festgestellt wurde. In ihrer gesamten Karriere hätte sie kein einziges Mal daran gedacht zu betrügen, da es nicht den Werten entspreche, nach denen sie erzogen wurde, schrieb Halep.

"Ich werde bis zum Ende kämpfen, um zu beweisen, dass ich niemals bewusst eine verbotene Substanz genommen habe", so Halep weiter: "Es geht nicht um Titel oder um Geld. Es geht um die Ehre, um meine Liebesgeschichte mit dem Tennissport, die sich über die vergangenen 25 Jahre entwickelt hat."

Komplett ausgelaugt

Halep darf bis auf weiteres keine Turniere der WTA-Tour spielen. Im Jahr 2018 hatte sie die French Open gewonnen, ein Jahr später triumphierte sie in Wimbledon. 64 Wochen lang war Halep die Nummer eins der Weltrangliste. Die 31-Jährige hatte im September ihre Saison vorzeitig für beendet erklärt und sich einer Nasenoperation unterzogen.

Nach den US Open habe Halep erkannt, "dass ich mental komplett ausgelaugt bin", teilte sie im September mit. Im Mai schied sie bei den French Open überraschend früh aus und berichtete nach dem Match von einer Panikattacke. Sie dachte bereits an ein Karriereende, nach einem Wechsel zu Trainer Patrick Mouratoglu schaffte sie aber den Rückkehr in die Top Ten. (luza, 21.10.2022)