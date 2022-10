6,4 Prozent aller Test fielen in den letzten 24 Stunden positiv aus. Foto: APA / Sebastian Kahnert

Wien – Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter ab. Am Freitag wurden österreichweit 7.490 Neuinfektionen gemeldet und somit am Donnerstag diagnostiziert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 9.685 hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 750,9 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. In den Spitälern mussten am Freitag um 41 positive Patientinnen und Patienten weniger als am Donnerstag behandelt werden. 2.339 Infizierte sind derzeit im Krankenhaus, 125 davon auf Intensivstationen.

Das waren sieben Schwerkranke weniger als am Donnerstag, jedoch vier mehr als vorigen Freitag. Insgesamt gab es in der vergangenen Woche einen Rückgang von 199 Infizierte in den Spitälern.

Aktuell 112.720 aktive Fälle

Vor einer Woche – am vergangenen Freitag – wurden noch 13.069 Neuinfektionen vermeldet. Aktuell gibt es in Österreich 112.720 aktive Fälle, um 48 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.387.830 bestätigte Fälle gegeben.

Die Behörden registrierten neun weitere Todesfälle, in der vergangenen Woche gab es 46 Covid-Tote, in der Woche zuvor waren es 88 gewesen. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.980 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind 232,4 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

143.000 Tests in letzten 24 Stunden

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 143.061 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, davon waren 116.584 aussagekräftige PCR-Tests. 6,4 Prozent fielen positiv aus. Im Schnitt gab es in der vergangenen Woche täglich knapp 99.000 PCR-Analysen, die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 6,4 Prozent.

Wie der Genetiker Ulrich Elling vom Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im "Mittagsjournal" am Freitag sagte, gibt es innerhalb der Omikrongruppe immer neue Varianten, die sich immer schneller entwickeln, so dass man von einer Variantensuppe sprechen könne. Aufwind hätten derzeit die Subvarianten BF.7., die aktuell bei 25 Prozent Anteil in Österreich hält und die erstmals in Afrika festgestellte Variante BQ.1.1., die rund bei 2,5 Prozent Anteil liegt.

Laut Elling ist noch keine Vorhersage über die Eigenschaften der neuen Abkömmlinge möglich, plus minus sei damit zu rechnen dass die Pathogenität gleich bleibt – jedoch können die neuen Varianten besser die Immunität der Geimpften umgehen, aber auch der Genesenen – BQ.1.1. sei hier gegenwärtig am stärksten einzuschätzen. (APA, 21.10.2022)