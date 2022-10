Balenciaga-Kreativchef Demna Gvasalia und der US-amerikanische Rapper hatten in der Vergangenheit immer wieder zusammengearbeitet

Balenciaga hat nicht vor, in Zukunft mit Kanye West zusammenzuarbeiten. Foto: APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX

Noch Anfang Oktober hatte Kanye West alias Ye in Paris in einer Schutzweste die Show des Modehauses Balenciaga eröffnet. Solche Auftritte wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die zum Luxuskonzern Kering gehörende Marke distanziert sich nun öffentlich von dem US-amerikanischen Rapper, das berichtet das Branchenblatt WWD.

Kanye West und Balenciaga-Kreativchef Demna Gvasalia verband nicht nur eine über Jahre anhaltende Zusammenarbeit, sondern auch eine Freundschaft. West war ein früher Fan von Gvasalias Label Vetements, der Designer wiederum hatte Kanye West hinsichtlich seiner ersten Mode-Präsentationen beraten.

Die Kritik an dem Popstar, der nach eigenen Angaben unter einer bipolaren Störung leidet, hatte seit der Präsentation seiner Yeezy-Kollektion in Paris seinen Höhepunkt erreicht: Er hatte T-Shirts mit der Aufschrift "White Lives Matter" gezeigt und gegen Vorwürfe, es handele sich um einen rassistischen Slogan, verteidigt. (red, 21.102022)