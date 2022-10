Das Finanzministerium soll eine Agentur für Leistungen beauftragt haben, die nur der ÖVP zugutegekommen sein sollen Foto: Standard/Corn

Als die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstagvormittag bekanntgab, dass Thomas Schmid Kronzeuge werden wolle, waren ihre Ermittler schon Stunden unterwegs, um Unterlagen sicherzustellen. Nicht nur bei René Benkos Signa, sondern auch in Graz beim Beratungsunternehmen ICG Integrated Consulting Group GmbH. Der Anlass dafür war eine Anzeige, die Schmid im Rahmen seiner Einvernahmen bei der WKStA eingebracht hatte und in der er sich selbst belastete.

Worum es geht: Die ICG habe zwischen August und Oktober 2017 Beratungs- und Coachingleistungen erbracht, die "ausschließlich im Interesse der ÖVP lagen", aber über das Finanzministerium abgerechnet worden seien. Die Leistungen seien "im Zusammenhang mit der Vorbereitung der zunächst erwarteten und dann angelaufenen Regierungsverhandlungen der ÖVP" erfolgt, schreibt die WKStA in ihrer Anordnung zur Hausdurchsuchung, über die die "Presse" am Donnerstag zuerst berichtet hat. Themen der Workshops im Finanzministerium seien "auch die Besetzung von parteipolitischen Verhandlungsteams und die parteipolitische Ressortverteilung" gewesen.

Ministeriumsinterne Daten für ÖVP

In seiner Anzeige schreibt Schmid, ihm sei bewusst gewesen, "dass diese Unterlagen unter Verwendung ministeriumsinterner Daten (!) mit und für die ÖVP erstellt und abgestimmt wurden, um eine bestmögliche Vorbereitung für die Regierungsverhandlungen zu gewährleisten". Beauftragt worden sei das durch die Kurz-Berater Bernhard Bonelli und Stefan Steiner, sagte Schmid.

Der damalige Sektionschef im Finanzministerium, Eduard Müller, habe die Zahlungen in der Höhe von 19.241,63 Euro freigegeben, obwohl er laut WKStA "wusste, dass es sich dabei um ausschließlich parteipolitisch motivierte (…) Leistungen handelte". Müller, der später als Finanzminister im Kabinett Bierlein tätig war und heute im Vorstand der Finanzmarktaufsicht sitzt, reagierte auf eine Anfrage nicht.

Die ICG verwies in einem Statement darauf, dass einer ihrer Berater als Beschuldigter geführt werde, nicht aber das Unternehmen an sich. Das ICG zähle "das Finanzministerium seit vielen Jahren zu seinen Kunden" und sei "für eine Vielzahl anderer öffentlicher Auftraggeber tätig", außerdem habe es da "nachweisbar immer integer gearbeitet". Man sei an der vollständigen Aufklärung dieses Falls interessiert. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Renate Graber, Fabian Schmid, 22.10.2022)