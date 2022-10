Eine Doku über die Beziehung zwischen Tier, Mensch und Großstadt: "Fiaker – A echts Weana Kind", 23.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Florian Tursky Fragen an den Staatssekretär für Digitalisierung stellen Richard Grasl (Kurier) und Helma Poschner (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 KRIEGSGEFAHR

Crimson Tide – In tiefster Gefahr (USA 1995, Tony Scott) Die Welt steht am Rande eines dritten Weltkrieges, als ein Terrorist einen Atomraketenstützpunkt in seine Gewalt bringt. Um einen nuklearen Gegenschlag führen zu können, wird die USS Alabama unter der Führung der gegensätzlichen Offiziere Ramsey (Gene Hackman) und Hunter (Denzel Washington) entsandt. Diese kommen allerdings überhaupt nicht gut miteinander aus. Etwas platt, aber hervorragende Hauptdarsteller. Bis 22.10, Arte

20.15 MÄRCHENHAFT

Cinderella (GB/USA 2015, Kenneth Branagh) Der Brite Kenneth Branagh hat Cinderella mit hochkarätigem Cast neu verfilmt, Cate Blanchett spielt die Stiefmutter, deren Hass nicht ganz unplausibel wirkt, Lily James ist in der Rolle des Aschenmädchens zu sehen.

Bis 22.20, Puls 4

20.15 BLUTSAUGER

Interview mit einem Vampir (Interview with the Vampire, USA 1994, Neil Jordan)Gönnen Sie sich die forcierte Amoral des androgynen Blutsaugers Lestat (Tom Cruise) und die melancholische Restmoral des untoten Skeptikers Louis (Brad Pitt), die durch die Jahrhunderte streifen und in den immer konzentrierter werdenden visuellen Welten von Neil Jordan ein Melodram durchleben, wie es nur in nächtlichen Gefilden denkbar ist.

Bis 22.45, Tele 5

20.15 SCIENCE-FICTION

Independence Day (USA 1996, Roland Emmerich)Roland Emmerichs Blockbuster, in dem eine außerirdische Kampfflotte gleich die gesamte Erdbevölkerung bedroht und die US-Amerikaner betont kämpferisch den Ausweg aus diesem Katastrophenszenario weisen. Ein chauvinistisches Spektakel also und trotzdem ein interessantes Beispiel für höchst beziehungsreiches High-Concept-Kino. Bis 23.25, Sat1

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Über die Causen Schmid und Asyl in Österreich diskutieren bei Katrin Prähauser Psychologe Ahmad Mansour und Exxpress.at-Chefredakteur Richard Schmitt. Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Kurz-Trauma und ÖVP-Dilemma – Durchtauchen oder Durchstarten? Gäste bei Claudia Reiterer: Christian Stocker (ÖVP), Corinna Scharzenberger (Junge ÖVP), Franz Fiedler (Transparency International, ehem. Präsident des Rechnungshofes), Natascha Strobl (Politologin), Peter Filzmaier (Politologe). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Fiaker – A echts Weana Kind Fiaker gehören zu Wien. Sie werden von vielen gemocht, und von anderen kritisch betrachtet. Was verbirgt sich eigentlich hinter der unbekannten Welt der Fiakerei, und woher kommt diese Tradition? Bis 0.00, ORF 2