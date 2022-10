Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Die Wiener gehören mit zu den vergesslichsten Menschen in Europa. Eine Datenauswertung über zurückgelassene Gegenstände im Taxi hat die Menschen in der Bundeshauptstadt auf Platz vier gereiht. Nur die Bevölkerung von Marseille, Gijon und Toulouse sind noch gedankenloser. Allein in diesem Jahr haben Nutzerinnen und Nutzer der Mobilitäts-App "Free Now" in Europa über 23.000 Gegenstände während ihrer Fahrt im Taxi vergessen, wie der App-Anbieter ausgewertet hat.

Sextoys vermisst

Bei der Länderauswertung zeigte sich, dass die Deutschen am vergesslichsten sind, gefolgt von Spanien und Frankreich. Die Briten hingegen lassen seltener etwas im Auto liegen. Die Menschen sind am Wochenende zwischen 11 und 14 Uhr und montags um 11 Uhr am zerstreutesten, und nicht etwa Freitag- oder Samstagnacht. Zudem ist ein rückläufiger Trend zu erkennen: Die "Free Now"-Nutzerinnen und -Nutzer vergessen prozentual gesehen immer weniger Gegenstände, während die Anzahl der über die App gebuchten Fahrten gleichzeitig stark ansteigt.

Der am häufigsten vergessene Gegenstand ist klassischerweise das Handy, dicht gefolgt von Geldbörse und Tasche. Die Datenanalyse zeigte aber, dass 2022 auch schon ein Hochzeitskleid, drei lebende Eidechsen und eine Tasche mit Sexstoys im Fahrzeug zurückgelassen und als vermisst gemeldet wurden. (APA, 21.10.2022)