Dieser Winter wird gänzlich anders – und auch wieder nicht. Corona, das im vorigen Jahr bestimmend war und in der Vorweihnachtszeit drei Wochen Lockdown zur Folge hatte, ist zwar nicht gebannt; es gibt aber genug Impfstoff und Erfahrung im Umgang mit der Krankheit. Neu sind der Krieg in der Ukraine und die dramatisch in die Höhe geschnellten Energiepreise, die auch die allgemeine Teuerung nach oben gerissen haben mit der Folge, dass die Kaufkraft der Menschen sinkt.

An und für sich ist das eine teuflische Mischung, die gerade Touristikern Anlass zur Sorge geben müsste. Viele Menschen haben Probleme, mit ihrem Einkommen auszukommen, und müssen trotz Hilfspaketen der Regierung zum Teil auf Erspartes zurückgreifen, um ihre Strom- und Gasrechnungen zu bezahlen. Dennoch zeigen von der Österreich Werbung in Auftrag gegebene Umfragen, dass für jene Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Winterurlaub heuer in Österreich verbringen wollen, auch die höheren Preise kein Hinderungsgrund sind.

Preise sind deutlich gestiegen

Mit 17 Millionen Gästen, die in der von 2. bis 11. September in zehn wichtigen Herkunftsmärkten durchgeführten Umfrage angaben, höchstwahrscheinlich im Winter nach Österreich zu kommen, liege man auf dem Niveau von vor Corona, sagte ÖW-Geschäftsführerin Lisa Weddig am Freitag. Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) sprach von einer sehr guten Buchungslage im ersten Winterhalbjahr, im Jänner und Februar gebe es allerdings noch "Luft nach oben". Die Preise für Unterkünfte seien im Schnitt um zehn bis 15 Prozent gestiegen, fallweise um 20 Prozent.

Mancherorts werden die Sitzheizungen bei den Sesselliften heuer nur mehr bei extremer Kälte aufgedreht. Je nachdem, ob die Lifte in der Sonne liegen oder im Schatten.

Das große Sparen ist aktuell in der gesamten Tourismusbranche angesagt – notgedrungen. Die hohen Energiepreise werden zur Kostenfalle für viele Betriebe. Dementsprechend wird an allen möglichen Stellschrauben gedreht, manchmal auch an nicht für möglich gehaltenen. Beispiel St. Martins Therme & Lodge im burgenländischen Seewinkel. "Unsere Energiekosten haben sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt", sagt Geschäftsführer Klaus Hofmann, der auch Vizepräsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) ist und in dieser Funktion für die Wellnesshotels spricht.

Sauna fällt energietechnisch ins Gewicht

Hotels mit großen Sauna- und Badelandschaften sind durch die Verteuerung von Gas und Strom naturgemäß besonders stark betroffen. "Wir haben Pumpen- und Lüftungszeiten reduziert, decken die Pools im Außenbereich in der Nacht ab, haben fast zur Gänze auf LED umgestellt und schalten in der Küche nicht mehr alle Herde schon morgens ein. Das bringt in Summe etwa 15 Prozent an Energiemengeneinsparung", berichtet Hofmann. Damit nicht genug. In zwei Jahren soll die St.-Martins-Therme komplett fossilfrei sein. Dann will man den Wärmebedarf, der zurzeit noch zur Gänze an einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk hängt, mittels Wärmepumpe und Strom abdecken. Kostenschätzung laut Hofmann: "Sicher Millionen."

Früher, voraussichtlich im Jänner 2023, kommt eine PV-Anlage auf das Dach des Resorts. Während die Solarpaneele den Gästen auffallen werden und wohl auch auffallen sollen, will man dies bei allen anderen Maßnahmen tunlichst vermeiden.

"Kein Komfortverlust"

"Die Gäste sollen von allem nichts merken, schon gar keinen Komfortverlust haben", sagt etwa Ulli Retter. Sie ist Chefin des gleichnamigen Bio-Natur-Resorts in Pöllauberg in der Steiermark. Die Saunaöffnungszeiten wurden in dem 116 Zimmer großen Haus wie in vielen anderen Hotels reduziert; dafür hat man das Aktivprogramm verstärkt, mit Yoga, Pilates und begleiteten Wanderungen, unter anderem mit dem Bürgermeister von Pöllauberg.

Mehr Pilates, Yoga und Wandern statt Pritscheln im Wasser oder saunieren, auch das sehen manche Pläne vor. Foto: APA/dpa/Armin Weigel

Norbert Wendl vom Max 70 in Salzburg hat als Stadthotelier keine Wellnesslandschaft in seinem Haus; dennoch will man ganz weg von Gas. Noch im November soll das Warmwasser mit einer Wärmepumpe produziert werden. Mit PV an den 16 nachträglich eingebauten Balkonen, die von einer lokalen Firma entwickelt wurden, kann man schon jetzt einen Teil des Strombedarfs selbst decken.

Mit Wärmepumpen kennt sich auch der Unternehmer und Hotelier Manfred Pletzer (Pletzer Hotels & Resorts) mit Sitz im Tiroler Hopfgarten gut aus. Die Firma iDM in Matrei in Osttirol gehört zu den größeren der Branche. "Mit unserer Luftwärmetechnologie sind wir in der Lage, bei minus 20 Grad Außentemperatur Vorlauftemperaturen jenseits der 60 Grad zu erreichen", sagt Pletzer. In seinem touristischen Leitbetrieb Hohe Salve in Hopfgarten will Pletzer nach der Wintersaison ebenfalls komplett weg von Gas. 50 Prozent des Wärmebedarfs wurden bisher schon mittels Wärmepumpe bewerkstelligt, die restlichen 50 Prozent im kommenden Frühjahr. Dank Förderungen komme man auf eine Amortisationszeit von unter fünf Jahren.

Vorbereitet für den Ernstfall

Auch die Seilbahnwirtschaft hat neben den seit Jahren laufenden Bemühungen für effizienteren Energieeinsatz noch einmal emsig getüftelt. Sie muss auf den Ernstfall – Stromknappheit und damit verbunden möglicherweise verpflichtende Pläne – vorbereitet sein. "Da haben die Unternehmer eine Menge Hirnschmalz hineingesteckt", sagt Markus Schröcksnadel. Die Schröcksnadels sind im alpinen Raum eine Größe, besitzen und betreiben Bergbahnen wie Saas-Fee im Schweizer Wallis oder Savognin im Kanton Graubünden. Hierzulande gehören weit über 100 Liftanlagen zum Familienunternehmen, etwa Heiligenblut am Großglockner, Hinterstoder im Traunviertel oder Hochficht im Mühlviertel. Es gibt einiges an Einsparpotenzial, sagt Schröcksnadel – zehn bis 15 Prozent, je nach Lage und Art des Skigebiets.

Anderswo will man heuer nicht immer Vollgas fahren. Geschwindigkeit drosseln spart auch beim Lift Energie. Foto: APA/Barbara Gindl

Dank Digitalisierung könne man etwa die Beschneiung via GPS-Daten optimieren und zwischen fünf und 15 Prozent Prozent Energie einsparen. Geschwindigkeit drosseln berge überproportionales Einsparpotenzial. Das sieht auch Erich Egger so. Der Chef der Schmittenhöhebahn in Zell am See ist auch Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Salzburg. Das Energiesparpotenzial für die Salzburger Skigebiete beziffert Egger mit zehn Prozent. Der Nachtskilauf im Skigebiet Hochwurzen soll etwa nur noch an fünf statt sechs Tagen angeboten werden, die Sitzheizung bei den Sesselliften werden nur mehr bei extremer Kälte aufgedreht.

Kalter Winter willkommen

Planbar sei ohnehin nicht alles, sagt Egger: "Ist es Ende November, Anfang Dezember sehr kalt und sehr trocken, können wir sehr effizient beschneien". Eine Einsparung von zehn Prozent sei möglich. Was eine Geschwindigkeitsdrosselung von sieben auf sechs Meter pro Sekunde betrifft, könne das ebenfalls zehn Prozent weniger Energieverbrauch zur Folge haben. In Zeit gemessen fiele das kaum auf: Eine lange Bahn fährt dann elf Minuten statt zehn. Da und dort könnte also Entschleunigung angesagt sein. Etwas, was ohnehin jeder Urlaubende anstreben sollte. "Das Bedürfnis, sich gerade in turbulenten Zeiten zu entspannen, ist jedenfalls da", sagt Schröcksnadel. (Günther Strobl, Regina Bruckner, 22.10.2022)