Konservative wackeln europaweit und in der westlichen Welt. Derzeit hauptsächlich die britischen Tories, denen gerade wieder eine Premierministerin abhandengekommen ist. Aber da ist auch die deutsche CDU, die sich in die Opposition verabschieden musste. In Italien sieht die rechtskonservative Forza Italia aus wie ihr Gründer Silvio Berlusconi: eine aufgeschminkte Mumie. Die Democrazia Cristiana ist schon längst im Orkus verschwunden. In Schweden haben zwar die Konservativen gerade die Führung übernommen, aber sie sind abhängig von der rechtsextremen Partei, die ihnen den Kurs vorschreibt. Ja, und in Österreich würgt die ÖVP verzweifelt an dem vergifteten Erbe von Tricky Basti, dem talentierten Telefongesprächsmitschneider.

Und dann die gefährlichste Entwicklung von allen: Die Republikaner in den USA sind vollkommen trumpisiert und stellen mit ihrer Drift zum Rechtsextremismus bereits eine Gefahr für die Demokratie dar.

Gemeinsam ist allen diesen traditionellen konservativ-christdemokratischen Parteien, dass sie sich – mit Ausnahme der CDU – mit rechtspopulistischen Partnern und Themen eingelassen haben. Die Tories haben dem Druck der Brexit-Partei des Nigel Farage und dem Brexit-Scharlatan Boris Johnson nachgegeben; Berlusconi, der die Putin-Liebe mit etlichen europäischen Rechtsextremen teilt, macht gemeinsame Sache mit Postfaschisten; die Kurz-ÖVP hat eine Ursünde mit der Koalition mit der FPÖ begangen.

Ursprüngliche Inhalte – ein solider, aber gemäßigter Konservatismus – sind irgendwo, irgendwann verlorengegangen. Die Konservativen sind dem Rechtspopulismus nachgerannt, und das bringt anfangs vielleicht Erfolge, aber irgendwann den unvermeidlichen Crash.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zeigt keine Einsicht. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Schamlosigkeit

Hand in Hand damit geht bei manchen der Konservativen eine Neigung, sich die absolute Schamlosigkeit und Bedenkenlosigkeit der Rechtspopulisten als Vorbild zu nehmen, sei es bei der Ausländerfeindlichkeit, dem autoritären Gehabe und schließlich der Korruption. Was wir da in Österreich derzeit erleben, sucht schon seinesgleichen, auch in dem Verlust von jeglichem politischen Genierer. Die selbstgefällige, unerträgliche Art, in der der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nicht die geringste Einsicht zeigt, ist atemberaubend. Dagegen nimmt sich der Wunsch des ehemaligen Finanzministers Hans Jörg Schelling, die Firma Novomatic möge ihm doch 1000 Flaschen seines Weines abkaufen, schon harmlos aus. Bürgerliche Verlotterung ist es auf jeden Fall.

Schwer zu sagen, wie anständige konservative Politiker und Parteien da wieder herauskommen wollen. Das Unglück wollte es ja, dass die unseriösen Machenschaften, die Inszenierung und der Schwenk zum Rechtspopulismus ja ursprünglich zum Erfolg geführt haben. Siehe Sebastian Kurz, siehe Johnson, siehe Berlusconi. Aber das rechtspopulistische Rezept führt unweigerlich in den Graben. Die prinzipienlose Idiotie des Brexits (sowohl Johnson als auch die Premierministerin der 45 Tage, Liz Truss, waren ursprünglich eher Remainer) rächt sich jetzt an ganz Großbritannien. Dazu kommt, dass bei den Tories eine absurde, superkapitalistische und zugleich klassengetriebene Wirtschaftspolitik stur durchgehalten wurde, die aber von "den Märkten" als Idiotie in der aktuellen Situation betrachtet wurde. Auch Kurz hatte ja solche Absichten, er konnte sie nur teilweise durchsetzen.

Konservative ohne Kompass, die glauben, sie könnten bei den Rechtspopulisten auf Dauer erfolgreich Anleihen nehmen, sind Gift für die Demokratie und die Stabilität des Landes. (Hans Rauscher, 21.10.2022)