Olaf Scholz hat nur mal nachgefragt im Wirtschaftsministerium. So sieht es der deutsche Kanzler. Scholz versuche, den chinesischen Coup gegen den Widerstand von sechs Ministerien durchzuboxen. So sehen es viele andere, auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. In der deutschen Regierung tobt ein handfester Streit um den Einstieg des chinesischen Konzerns Cosco in den Hamburger Hafen.

Das deutsche Kanzleramt will den Einstieg Chinas beim Hamburger Hafen ermöglichen. Foto: IMAGO/Lobeca

Scholzens Sympathie für die chinesische Reederei stammt noch aus seiner Zeit als Erster Bürgermeister Hamburgs. Er dehnt jetzt seine Kanzlerkompetenzen weit, um für die Chinesen zu intervenieren. Und er negiert, dass es eine Frage von geopolitischer Bedeutung ist, ob und wie viele Anteile an europäischer kritischer Infrastruktur staatlich gelenkte chinesische Konzerne in Europa besitzen. Cosco ist bereits an einem Hafenterminal in Rotterdam, ebenso an einem in Antwerpen beteiligt – und noch mehr am Hafen von Piräus.

Hat der deutsche Kanzler nichts gelernt aus der Maskenkrise in der Corona-Pandemie? Da sah man, wie gefährlich es ist, abhängig von einem Staat wie China zu sein. Und jetzt? Die von Putin mutwillig ausgelöste Gaskrise, an der ganz Europa leidet: das Ergebnis von zu viel Nähe zu einem autoritären Staat.

Die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten müssen endlich lernen, außen- und sicherheitspolitisch im Sinne Gesamteuropas zu denken und zu agieren. Allen voran der deutsche Bundeskanzler sollte sofort damit beginnen. (Petra Stuiber, 21.10.2022)