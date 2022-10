Die Skisaison startet in Sölden. Der ÖSV will Allrounder fördern und hofft, dass die Routiniers zumindest um kleine Kristallkugeln mitstreiten

Man lehnt sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass es auch in der Saison 2022/23 keine Gesamtweltcupsiegerin und keinen Gesamtweltcupsieger aus Österreich geben wird. Die Prognose lässt sich schon vor dem Auftakt mit den Riesentorläufen in Sölden (Frauen am Samstag, Männer am Sonntag, je 10 und 13 Uhr, ORF 1) wagen.

Wesentlich aussichtsreicher sind die Chancen in manchen Disziplinenwertungen. Nach ihrem Erfolg im Slalomweltcup 2021 hofft Katharina Liensberger nach einer wegen der Folgen von Corona nicht ganz nach Wunsch verlaufenen Saison wieder zu reüssieren. Mit ihrem neuen Trainer Livio Magoni soll sie wieder in die schnellste Spur finden.

Die Saison 2021/22 verlief aus ÖSV-Sicht durchwachsen. Für Tagessiege zeichneten lediglich Christian Hirschbühl (Lech/Zürs), Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer (Abfahrt in Lake Louise), Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz (Slalom in Adelboden), Vincent Kriechmayr (Abfahrt in Wengen, Abfahrt und Super-G in Méribel) und Liensberger (Slalom in Åre) verantwortlich.

Mit sieben Erfolgen standen am Ende exakt nur halb so viele wie bei den Schweizern zu Buche. Sieht man vom ÖSV-Sieg im Nationencup ab, so hatte lediglich Hirschbühl eine der begehrten Kugeln gewonnen, jene für den Parallelbewerb – dafür reichte der Sieg im einzigen Saisonevent.

Ein Lichtblick

Hinsichtlich Gesamtweltcup gibt es mittelfristig allerdings keinen Grund, völlig schwarz zu sehen, zumal der ÖSV Allrounder verstärkt fördern will und Potenzial vorhanden ist. Man kann diesbezüglich sehr wohl Schwarz sehen, nämlich Marco Schwarz. Der Kombinationsweltmeister von Cortina d’Ampezzo 2021 hätte eigentlich schon vergangene Saison als Außenseiter um das große Kristall mitmischen sollen, ein beim Training im November erlittener Syndesmosebandeinriss spielte ihm jedoch über die gesamte Saison übel mit, sodass er ohne Podestplatz blieb.

Nun soll Schwarz die entscheidenden Fortschritte in den schnellen Disziplinen machen, während sein Fokus weiter auf den technischen Bewerben liegt. Die Voraussetzungen passen. "Ich habe beim Skifahren keine Schmerzen, von dem her bin ich voll bereit", sagt der 27-jährige Kärntner.

Mit den Routiniers Mayer (32) und Kriechmayr (31) darf auch diesmal wieder gerechnet werden, insbesondere im Kampf um kleines Kristall in den Speeddisziplinen. Für eine realistische Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups fehlt dem Vierten wie dem Fünften der vergangenen Saison allerdings das Vermögen im Riesenslalom.

Der neue Alpinchef Herbert Mandl will zunächst mit konsequenter Arbeit wieder Siegfahrer entwickeln. Neo-Männer-Chefcoach Marko Pfeifer stellt ernüchtert fest, dass Österreich über keinen Marco Odermatt verfüge. Der 25-jährige Schweizer räumte vergangene Saison großes Kristall ab und gilt auch diesmal neben dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (2020 erfolgreich) als Favorit. Letzter ÖSV-Triumphator war 2019 Marcel Hirscher mit seinem achten Erfolg en suite.

Eine Bank

Bei den Frauen führt der Weg zu großem Kristall wieder über Mikaela Shiffrin. Die 27-jährige US-Amerikanerin peilt ihren fünften Coup an, die Herausforderinnen Petra Vlhová (2021) und Federica Brignone (2020) funkten immerhin schon je einmal dazwischen. Bislang letzte Gesamtweltcupsiegerin aus Österreich war Anna Veith 2014 und 2015, damals hieß sie noch Fenninger.

Für Liensberger ist großes Kristall vorerst kein Thema. Sie wolle sich in den technischen Disziplinen "weiterentwickeln, im Slalom die Konstanz wieder finden und im Riesenslalom nach vorn kommen." Ihrem Trainer Magoni eilt nicht nur guter Ruf voraus. "Natürlich hat er seine Eigenheiten, aber auch seine positiven Seiten, so wie jeder Mensch", sagt Liensberger. "Das Fordernde kann man genauso mit Konsequenz und Zielstrebigkeit beschreiben." Magoni habe den Gesamtüberblick, auch abseits der Piste. Es sei wichtig für sie, den Fokus auf das Wesentliche richten zu können.

Eine Aktie für die Zukunft könnte Magdalena Egger sein. Die 21-Jährige aus Lech am Arlberg hat sich für das Rennen in Sölden qualifiziert. Mit drei Titeln (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom) und Silber in der Kombination bei der Junioren-WM im März in Panorama/Kanada hat sie sich empfohlen. Sie sei sich bewusst, dass die Dichte im Weltcup viel größer ist und dass andere in ihrem Alter schon Rennen in der Elite gewonnen haben, wolle sich jedoch nicht unter Druck setzen lassen, die Zeit nutzen und nicht verschlafen. "Es spricht nichts dagegen, auch in jungen Jahren schon schnell Ski zu fahren", sagt sie. (Thomas Hirner, 21.10.2022)