Der geplante chinesische Einstieg beim Hafen Hamburg sorgt zunehmend für Kritik.

Brüssel – "Ich denke, mit China ist es wie mit Russland. Sie haben Interesse, dass wir gespalten sind, unser Interesse ist es, dass wir geeint sind", so brachte die estnische Premierministerin Kaja Kalles am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel das sich eintrübende Verhältnis der Europäischen Union zu Peking auf den Punkt. Die Staats- und Regierungschefs sind besorgt, dass die immer stärkere Verflechtung der europäischen Wirtschaft mit China langfristig zum Problem werden könnte, ähnlich wie die Gasabhängigkeit von Russland.

Außenbeauftragter Josep Borrell hatte davor gewarnt, dass China versuche, "eine alternative Vision der Weltordnung" nach seinem Gusto durchzusetzen und Europa politisch erpressbar zu machen. Auslöser der Diskussion waren die deutschen Pläne, den Hafen von Hamburg für chinesische Investoren zu öffnen. Am Sonntag wird der chinesische Staatschef Xi Jinping eine Grundsatzrede halten. Es wird erwartet, dass er seinen zunehmend autoritären Kurs bekräftigt, ebenso wie seine Partnerschaft mit Russland.

Die EU will mit Peking Gespräche führen, um es von der starken Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine abzubringen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die EU-Chefs am Donnerstag aufgeschreckt, als er berichtete, dass die russischen Truppen begonnen hätten, einen Staudamm bei Cherson mit Sprengstoff zu präparieren. Beim Gipfel wurde das als purer Akt des Terrors qualifiziert.

18 Milliarden für Ukraine

Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten ihre harte Linie gegen Russland und Präsident Wladimir Putin. Auf der anderen Seite sollen die Hilfen für die Ukraine ausgebaut werden. Für 2023 sind Finanzhilfen von 18 Milliarden Euro geplant, teilte Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit. Zur Abdeckung der Grundversorgung braucht die Ukraine nach eigenen Angaben etwa drei bis vier Milliarden Euro im Monat. Das betrifft Staatsausgaben wie etwa die Zahlung von Pensionen.

Für die Finanzierung wollen EU und die USA gemeinsam sorgen. Nächste Woche findet in Berlin eine Geberkonferenz zur Ukraine statt. "Es ist sehr wichtig für die Ukraine, einen vorhersehbaren und stabilen Einkommensfluss zu haben", sagte von der Leyen. Die EU-Finanzminister sollen einen Mechanismus dafür ausarbeiten. (tom, 21.10.2022)