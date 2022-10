Wie in Deutschland könnten auch in Österreich Züge ausfallen. Aber nur Im Energielenkungsfall, also bei Gas- oder Stromknappheit, fallen Züge aus, um Energie zu sparen. Foto: dpa / Paul Zinken

Wien – Eine sogenannte Gasmangellage, also ein akuter Engpass mit Rationierungen von Erdgas, Diesel und/oder Strom, würde auch am Bahnverkehr nicht spurlos vorbeigehen. Wiewohl das öffentliche Verkehrssystem im Sinne der Daseinsvorsorge aufrechterhalten werden muss: Fahrgäste werden das spüren.

Im Fall von Lieferengpässen treten Notfallpläne in Kraft, mit denen stufenweise Einschränkungen des Angebots einhergehen. Die Auswirkungen werden sowohl im Fahrplanangebot als auch in der Qualität spürbar werden, sagen mit der Materie vertraute Personen.

Tempo drosseln

Es geht um ein Bündel an Maßnahmen: Geschwindigkeitsreduktion trägt dabei ebenso zur Verbrauchsreduktion bei wie Fahrplanänderungen oder Fahrzeitverlängerungen. Jede einzelne Maßnahme senkt im Bahnbetrieb den Strombedarf oder im Buslinienverkehr den Diesel- beziehungsweise Gasverbrauch (bei gasbetriebenen Bussen, wie sie beispielsweise in Wien im Einsatz waren).

Das bedeutet freilich nicht, dass einfach klingende Maßnahmen einfach umzusetzen sind. Denn in einem ausgeklügelten Taktsystem wie im Schienenpersonenverkehr bleibt keine Verzögerung ohne Auswirkung. Anschlusszüge oder -busse sind dann in der Regel weg oder haben auch Verspätung, was den gesamten Fahrplan aus dem Takt bringt. Leidtragende sind dabei nicht zuletzt die Fahrgäste, die ihren Zug von hinten sehen.

Zugausfälle

Nicht viel einfacher ist es bei Fahrplanänderungen. Dabei werden einzelne Züge herausgenommen, also der Fahrplan ausgedünnt, was natürlich erhöhte Frequenz in nachfolgenden Zügen zur Folge hat.

Mit den Strom- und Gaspreisen stiegen auch jene für Bahnstrom. Das verteuert den Bahnbetrieb. Foto: APA / Georg Hochmuth

Maßnahmen wie diese bleiben selbstredend nicht ohne Auswirkung auf die Energielieferanten, die im Bahnbetrieb ohnehin nicht mit verlässlichen Lastprofilen wie in der Industrie rechnen können.

Notfallpläne

Bis wann die stufenweisen Notfallpläne fertig ausgearbeitet sein werden und bei welchem Grad an Notlage sie ins Rollen kommen, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen. Man arbeite mit Hochdruck an Energielenkungsplänen, hieß es im Energieministerium, das dabei in enger Abstimmung mit der ÖBB vorgeht, deren Infrastrukturgesellschaft für Erhaltung und Betrieb des Bahnnetzes in Österreich zuständig ist. Man sei mit diversen Unternehmen im Öffentlichen Verkehr im Austausch, um Energiesparmaßnahmen zu erheben und Pläne für eine mögliche Knappheit in der Energieversorgung vorzubereiten. Teils seien bereits umfassende Energiesparmaßnahmen gesetzt worden.

Klar ist aber auch: Eine Mangellage liegt dann vor, wenn Rationierungen gemäß Energielenkungsgesetz notwendig sind. Bis dahin werde der öffentliche Verkehr als Rückgrat der Mobilität in bewährter Form aufrechterhalten, betont man im Ministerium.

Gasverbrauch nicht genug gesenkt

Die Erfüllung der von der EU-Kommission ausgegebenen Losung, den Gasverbrauch über alle Mitgliedsstaaten um 15 Prozent zu senken, scheint nicht unerfüllbar. Deutschland und Österreich gehören dabei eher nicht zu den Vorreitern. Im August wurde im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre um 28 bzw. 26,7 Prozent weniger Gas verbraucht. Im September waren es laut Erhebung der EU-Kommission hingegen nur minus 7,4 (Deutschland) bzw. 10,4 Prozent in Österreich.

Schweden halbierte seinen Verbrauch. Spanien, Irland und die Slowakei verbrauchten mehr. Man sollte diese Momentaufnahmen nicht überbewerten, heißt es bei Energieregulator E-Control. Es sei viel Strom produziert und ver- bzw. gekauft worden. Die Kälte im September habe wenig beigetragen zu den schmalen Gaseinsparungen im September, eher das Niedrigwasser in Flüssen und Wasserkraftwerken, deshalb sei mehr Gas verbraucht worden. (Luise Ungerboeck, 22.10.2022)