Die EU-Staaten wollen durch regulatorische Eingriffe in den europäischen Gasmarkt, den gemeinsamen Einkauf und Preiskorridoren die Energiekosten in den Griff bekommen

Trotz der Probleme war die Stimmung in Brüssel nicht schlecht. Mario Draghi (2. von links) wurde mit "Arrivederci Mario" verabschiedet. Foto: John Thys / AFP

Am Ende des EU-Gipfels zur Lösung der Gaskrise knallten am Freitag zwar keine Sektkorken. Bei den Staats- und Regierungschefs und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kam dennoch Feierstimmung auf.

Mit "Arrivederci Mario!" wurde der scheidende italienische Ministerpräsident Mario Draghi verabschiedet. In einem Video würdigten ihn seine Kollegen mit den bekanntesten Zitaten, die er – auch als früherer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) – geliefert hatte.

"Putin kann diesen Krieg nicht gewinnen, er darf ihn nicht gewinnen", sagte er im Mai, als der Ukrainekrieg eskalierte – ein Thema, das den Gipfel seit Monaten immer beschäftigte.

Der wohl berühmteste Satz Draghis galt aber der Rettung des Euro: "Whatever it takes!", die EZB werde unlimitiert alles tun, um den Euro zu schützen, dafür wurde er 2012 in der Griechenlandkrise zur historischen Figur.

"Kosten-Nutzen-Rechnung" für Gaspreisdeckel

"Alles tun, was auch immer notwendig ist", diese Devise gilt für die Regierungschefs nicht, wenn es um Gas- und Strompreise geht. Über das Ziel, den Konsumenten Erleichterung zu verschaffen und die Versorgung mit Strom zu garantieren, wird seit Monaten und gestritten. Man beschloss die Richtung, ließ aber vieles offen.

Der Gipfel begrüßte die Vorschläge der Kommission. Es soll gelingen, den Gaspreis unter marktwirtschaftlichen Bedingungen nachhaltig niedrig zu halten. Direkte EU-Subventionen für Gasverbraucher sind nicht vorgesehen. Zu dem von Spanien geforderten "Gaspreisdeckel" soll es erst einmal eine "Kosten-Nutzen-Rechnung" geben.

Rasche Erledigung

Die Energieminister sind beauftragt, die Pläne der Kommission noch im November auszuarbeiten.

Die Vorschläge im Detail, gemäß der Schlusserklärung:

Gemeinsame Gasbeschaffung Die EU-Staaten sollen das grundsätzlich auf freiwilliger Basis tun. Bei 15 Prozent des gesamteuropäischen Speicherbedarfs gilt die Beteiligung aber verbindlich, unter Berücksichtigung des nationalen Bedarfs. Dazu soll eine bestehende Energieplattform dienen. Auf ihr sollen private Großhändler für die Staaten tätig werden. Die Hoffnung ist, dass man durch die kollektive Marktmacht der EU niedrige Preise durchsetzen kann. Auch die Staaten des Westbalkan und drei assoziierte Länder der Östlichen Partnerschaft, Moldau, Ukraine und Georgien, sind dabei.





Gaspreisindex Bis Frühjahr 2023 soll die Kommission einen neuen zusätzlichen Richtwert umsetzen, der die Bedingungen auf dem Gasmarkt genauer widerspiegelt. Ziel auch da: fairere Preisgestaltung.





Preiskorridor Eine Dämpfung der Preisentwicklung soll durch einen auf ein Jahr befristeten "dynamischen Preiskorridor" für Erdgasgeschäfte gelingen. In bestehende Kontrakte wird nicht eingegriffen, zur Freude Ungarns.





Gas für Stromerzeugung Die Regierungschefs wollen verhindern, dass die Preise im Stromgroßhandel wie bisher explodieren können, weil sich der Preis direkt an teuren Gaskraftwerken orientiert. Es soll geprüft werden, wie man den Gaspreis limitiert. Die bestehende "Merit-Order", die Einsatzreihenfolge von Kraftwerken bei der Preisbildung, soll unverändert bleiben, um zu verhindern, dass der Gasverbrauch zusätzlich steigt, und um "die finanzierungs- und verteilungsbezogenen Auswirkungen zu bewältigen".





Markttransparenz Dazu passt auch die angestrebte "Verbesserung der Funktionsweise der Energiemärkte, um die Markttransparenz zu erhöhen, Liquiditätsstress abzubauen und Faktoren zu beseitigen, die die Gaspreisschwankungen verstärken, während der Erhalt der Finanzstabilität gewährleistet wird".

Neben diesen regulatorischen Eingriffen streben die Staaten nach einer raschen Vereinfachung von Genehmigungsverfahren, um den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energienetze zu beschleunigen. Die Staaten sollen Solidaritätsvereinbarungen abschließen, um für "Energiesolidaritätsmaßnahmen bei Störungen der Gasversorgung auf nationaler, regionaler oder Unionsebene" gewappnet zu sein. (Thomas Mayer aus Brüssel, 21.10.2022)