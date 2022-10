Proteste in Sahedan, 21. Oktober. Foto: APA/AFP/UGC

Teheran – Drei Wochen nach der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten in der iranischen Stadt Sahedan im Südosten des Landes haben dort am Freitag wieder Hunderte Menschen gegen die Regierung in Teheran demonstriert. In online veröffentlichten Videos waren Demonstranten vor einer Polizeistation zu sehen, die "Tod dem Diktator" skandierten. Ein weiteres vom US-finanzierten Radiosender Farda geteiltes Video zeigte Protestierende, die nach dem Freitagsgebet "Tod für Khamenei" riefen.

"Etwa 57 Randalierer" seien festgenommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf den Polizeichef der Provinz Sistan-Baluchistan, Ahmad Taheri. "Heute Mittag, nach dem Freitagsgebet in der Makki-Moschee in Sahedan, skandierten etwa 100 bis 150 Schläger und Randalierer Parolen und bewarfen Geschäfte, Autos und Banken mit Steinen", sagte er demnach. Die "Anstifter" seien identifiziert worden, die Polizei ermittle.

Die nahe der Grenze zu Afghanistan und Pakistan gelegene Provinz ist eine der ärmsten Regionen des Landes und Heimat der belutschischen Minderheit. Sie hängt mehrheitlich dem sunnitischen Islam an und nicht dem im Iran vorherrschenden Shia-Islam. Menschenrechtsorganisationen beklagen seit langem ihre Diskriminierung durch die schiitische Führung in Teheran. Jedes Jahr werden unverhältnismäßig viele Belutschen bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften getötet oder verurteilt und hingerichtet.

122 Todesopfer

Die Proteste in Sahedan begannen am 30. September, nachdem ein junges Mädchen mutmaßlich von einem Polizisten vergewaltigt worden war. Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste vor drei Wochen wurden nach Angaben der in Oslo ansässigen Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) 93 Menschen in Sahedan getötet. Insgesamt starben im Iran bisher laut IHR mindestens 122 Demonstranten.

Entzündet hatten sich die seit Wochen unvermindert andauernden Proteste im ganzen Land am Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige war am 16. September in Teheran gestorben, nachdem sie von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden war. Sie hatte ihr Kopftuch angeblich nicht vorgeschriftsgemäß getragen. Aktivisten werfen den Sicherheitskräften vor, die junge Frau misshandelt zu haben. (APA, AFP, 21.10.2022)