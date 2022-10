Eishockey-Rekordmeister KAC hat das erste Spiel in der renovierten Heidi-Horten-Arena verloren. Die Klagenfurter unterlagen am Freitag den Black Wings Linz in der mit 4.400 Fans ausverkauften Halle 3:5. Da Bozen beim bisherigen Schlusslicht Asiago völlig überraschend mit 3:4 den Kürzeren zog, übernahm Linz von den Südtirolern die Tabellenführung.

Meister Salzburg bezwang Fehervar auswärts 6:4, den entscheidenden Treffer für die ersatzgeschwächten Gäste erzielte Lucas Thaler (54.). Benjamin Nissner (60.) erhöhte ins leere Tor noch. Die Vienna Capitals fügten Bruneck beim Debüt von Pustertal-Interimstrainer Philippe Horsky eine empfindliche 1:9-Heimniederlage zu. Matt Bradley traf für die zum vierten Mal in Serie siegreichen Wiener dreimal.

Hughes trifft

Der VSV behauptete sich in Innsbruck knapp mit 6:5 nach Verlängerung, die Entscheidung besorgte in seinem 800. Ligaspiel John Hughes (62.). Die Graz 99ers unterlagen Ljubljana daheim 2:3 nach Penaltyschießen.

Der KAC hatte die ersten acht Saisonpartien wegen der umfassenden Hallenumbauarbeiten auswärts bestritten. Die erste Partie in der nach der im Juni verstorbenen Vereinsgönnerin Heidi Goess-Horten benannten Arena geriet im ersten Drittel zu einem wahren Torfestival mit 4:3-Führung der Linzer. Im Mittelabschnitt und bis kurz vor Schluss fiel dann aber kein weiterer Treffer mehr, ehe Brian Lebler in der vorletzten Minute mit einem Powerplay-Tor endgültig zum Eröffnungspartyschreck wurde. Auch das erste Saisonduell hatten die Linzer 5:3 gewonnen. (APA, 21.10.2022)

Ergebnisse, Freitag, 21.10.2022:

Graz99ers – Olimpija Ljubljana 2:3 n.P. (0:0,0:2,2:0;0:0,0:1)

EC-KAC – Black Wings Linz 3:5 (3:4,0:0,0:1)

Fehervar AV19 – EC Salzburg 4:6 (1:1,2:3,1:2)

HC Innsbruck – EC VSV 5:6 n.V. (2:1,0:3,3:1;0:1)

Asiago Hockey – HCB Südtirol 4:3 (2:0,1:2,1:1)

Pustertal Wölfe – Vienna Capitals 1:9 (0:4,1:2,0:3)