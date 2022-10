In der Kategorie Altbau wurde das Projekt Favorite Spring in Wien-Favoriten zum Sieger gekürt, ein Projekt von Ulreich Bauträger. In der Favoritner Quellenstraße wurde ein Gründerzeitgebäude topsaniert und das Dach ausgebaut. "Maßgeblich für die Prämierung war vor allem die Relevanz dieser Pionierleistung für jene Themen, die uns angesichts der Endlichkeit der Ressourcen besonders fordern: die Dekarbonisierung und das Weiterbauen der Bestandsstadt", so die Jurybegründung.