Keine Premiere 2022 für die Speed-Herren am Fuße des Matterhorns. Foto: AP/Jean-Christophe Bott

Zermatt – Der Speed-Aufakt der Alpin-Skifahrer in der kommenden Woche am Fuße des Matterhorns ist abgesagt worden. Der Abfahrtspiste mit Start im schweizerischen Zermatt und Ziel oberhalb von Cervinia in Italien fehlt vor allem im unteren Teil eine ausreichende Schneedecke. Das teilte der Weltverband FIS am Samstag mit. Die beiden Abfahrten, die für 29. und 30. Oktober geplant waren, werden nicht ersetzt.

Die Frauen sollen eine Woche später am 5. und 6. November zwei Abfahrten auf der Piste "Gran Becca" bestreiten. Die Schneekontrolle dafür soll am kommenden Dienstag stattfinden. Das Speed-Opening gilt als eines der Prestigeprojekte von FIS-Präsident Johan Eliasch, der damit "die Löcher im Kalender" bis zu den Weltcup-Events Mitte November stopfen und prächtige Fernsehbilder in die Welt senden wollte.

Vor der endgültigen Absage hatte es Überlegungen gegeben, die Strecke von unten zu verkürzen und das Ziel weiter hinaufzusetzen. Diese wurden letztlich aber verworfen – aus logistischen und Sicherheitsgründen, da auch die Sturzräume fehlen. "Auch der Sicherheitsraum außerhalb der Piste ist eine wichtige Sache", sagte Herbert Mandl, Leiter Ski alpin im ÖSV. "Momentan sind es fast 300 Meter, die fehlen", meinte Stefan Abplanalp, Ski-Experte des Schweizer Fernsehens.

Die Frauen hoffen noch

Der obere Teil der Piste sei intakt, auch für die Frauen-Rennen werde man aber etwas Wetterglück, sprich kalte Temperaturen in den nächsten Tagen benötigen. Das Ziel in Laghi Cime Bianche liegt auf fast 2.800 m Seehöhe. "Das ist eine Challenge für den Veranstalter", sagte Mandl. Schon in der Vorwoche, als die Schneekontrolle ursprünglich angesetzt war, hatte die Lage eigentlich für die Absage der Männer-Rennen gesprochen. Die Organisatoren bekamen aber eine zusätzliche Frist bis zum Samstag eingeräumt.

Österreichs Männer waren bereits am Freitag auf die Nachricht von der Absage eingestellt. "Die Abfahrten werden gestrichen und nicht mehr nachgetragen, das ist sicher so und schade", meinte der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer.

Von den 14 geplanten Abfahrten bleiben damit nur noch zwölf über. Im Slalom stehen etwa zehn Bewerbe im Kalender. "Wir haben genug Speedrennen", stellte Rennsportleiter Marko Pfeifer fest. Der deutliche Speed-Überhang im Kalender ist nun aber weg. Nach dem Ausfall der Rennen in Zermatt/Cervina wird das Männer-Speedteam nun am Rennhang in Sölden trainieren. (APA, red, 22.10.2022)