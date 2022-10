Klopp-Elf in dieser Saison auswärts noch sieglos

Liverpool verabschiedet sich wohl endgültig aus dem Kampf um die Meisterschaft. Foto: Imago/Michael Zemanek

Nottingham – Der FC Liverpool kommt in der englischen Fußball-Premier-League weiter nicht in Fahrt. Die Elf von Trainer Jürgen Klopp kassierte sechs Tage nach dem 1:0-Sieg im Topspiel gegen Meister Manchester City eine 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Nottingham Forest. Ausgerechnet der Ex-Liverpooler Taiwo Awoniyi (55.) schoss den bisherigen Tabellenletzten gegen die Reds zu drei Punkten bzw. den erst zweiten Saisonsieg.

Virgil van Dijk vergab kurz vor Schluss die Riesenchance auf den Ausgleich. Liverpool, das auswärts in der Meisterschaft in dieser Saison noch sieglos ist, hat in elf Ligaspielen nur 16 Punkte geholt. (APA, 22.10.2022)