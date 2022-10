Weiterlesen

Reaktionen

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): "Wir sind ganz schlecht ins Spiel gestartet, waren sehr schlecht im Spielaufbau und haben einfache Fehler gemacht. Klagenfurt hat gut attackiert und gut zugestellt. Wir haben es nicht geschafft, Kombinationen fertig zu spielen, haben uns verzettelt und dem Gegner viele Standardsituationen offeriert, wo wir gewusst haben, das ist eine ihrer Stärken – und prompt haben wir daraus das Gegentor kassiert. Nach 30 Minuten haben wir uns erfangen. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel so gestaltet, wie wir es von Beginn an vorhatten, da haben wir mit einer anderen Emotion und Einstellung gespielt, leider ist uns der Ausgleich nicht gelungen. Chancen waren zur genüge vorhanden. Wir sind als gesamter Club in einer schwierigen Phase. Wir werden einer Prüfung unterzogen, der gilt es, sich zu stellen. Ich will, dass wir alle miteinander zusammenstehen und die Chance annehmen, gemeinsam aus dieser Situation rauszukommen."

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): "Der Sieg fühlt sich genauso gut an wie ein Sieg gegen andere Vereine, ich will das nicht besonders herausstreichen. Diese drei Punkte, die wir uns hart erkämpft haben, sind aufgrund der ersten Hälfte nicht unverdient. Wir haben in den ersten 30 Minuten hervorragend gespielt und hätten höher führen können. In der zweiten Hälfte hatten wir nicht mehr diese Ruhe, da fehlt uns noch die Erfahrung. Aber wir sind happy. Wir haben in den ersten Minuten die Verunsicherung von Rapid perfekt ausgenutzt. Es war nicht geplant, dass wir extrem hoch attackieren, aber das spürt eine Mannschaft, dass der Gegner verunsichert ist, da muss man als Trainer kein Wunderwuzzi sein. Unser Ziel ist nach wie vor der Klassenerhalt."