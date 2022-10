Der Tod des österreichischen Multimilliadärs wurde kurz vor dem Start des Formel-1-Qualifyings in Austin bekannt gegeben. Das Red-Bull-Team würdigte seinen Mäzen

Der Tod von Dietrich Mateschitz überraschte am Samstagabend auch das Red-Bull-Racing-Team. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Ausgerechnet kurz vor dem Start des Formel-1-Qualifyings in Austin bestätigte das Red-Bull-Team den Tod seines Mäzens Dietrich Mateschitz. Teamchef Christian Horner informierte zuerst sein Team und kurz darauf die Presse. "Er hat Unglaubliches in seinem Leben erreicht", würdigte Horner seinen verstorbenen Chef. Trotz dieses "Schocks" trete das Mateschitz-Team zum Rennen an. "Das hätte er gewollt", sagte Horner im ORF-Interview.

"Trauriger Tag für Österreich"

Würdigende Worte kamen ebenso von Toto Wolff, dem Motorsportchef von Mercedes. "Mateschitz war der unglaublichste Unternehmer. Er hat tolles für den Sport und die Marke Red Bull geleistet. Das ist ein trauriger Tag für Österreich, vor allem für alle, die im Sport involviert waren", sagte Wolff in einer ersten Reaktion.

In einem offiziellen Statement bedankte sich auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali für das Engagement des Österreichers: "Dietrich Mateschitz war ein weit respektiertes und vielgeliebtes Mitglied der Formel-1-Familie. Er war ein Visionär, ein Mann, der unseren Sport verändert und Red Bull zu einer weltbekannten Marke gemacht hat."

Abseits der Formel 1 postete der Extremsportler Felix Baumgartner auf Facebook ein schwarzes Foto in Gedenken an jenen Mann, der ihm vor fast genau zehn Jahren den Stratosphärensprung aus 40 Kilometer Höhe ermöglicht hatte. Das Projekt "Red Bull Stratos" erreichte – auch wegen seiner Vermarktung – weltweite Aufmerksamkeit.

Neben der Formel 1 und dem Extremsport war es vor allem der Fußball, den Mateschitz prägte. Ligarivale Rapid Wien sprach den Hinterbliebenen ein "ausdrückliches Beileid" aus. Die Erfolge des FC Red Bull Salzburg seien für den nationalen und internationalen Fußball "von großer Bedeutung" gewesen.

Aus der heimischen Politik reagierte die Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger in einer Twitter-Nachricht. Mateschitz sei "eine eindrucksvolle und bemerkenswerte Unternehmerpersönlichkeit" und "prägend für Österreich" gewesen. (balm, 23.10.2022)