Carlos Sainz Jr. war im Austin-Qualifying der Flotteste. Foto: REUTERS/Brian Snyder

Austin – Der spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat am Samstag (Ortszeit) beim Formel-1-Grand-Prix der USA die Pole Position geholt. Neben ihm in der ersten Startreihe wird am Sonntag (21.00 Uhr MESZ, live ORF 1, Sky) der Niederländer Max Verstappen in seinem Red Bull stehen. Das Rennen und das Wochenende steht im Zeichen des am Samstag eingetretenen Todes von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz.

Der neue und alte Weltmeister profitiert von der Rückversetzung des im Qualifying zweitplatzierten Charles Leclerc in seinem Ferrari um zehn Ränge. Lewis Hamilton im Mercedes startet von Position drei aus.

Leclerc, Perez und Zhou zurückversetzt

Der Monegasse Leclerc wird wegen unerlaubten Motorenwechsels bestraft. Aus dem gleichen Grund werden der im Qualifying viertplatzierte mexikanische Red-Bull-Pilot Sergio Perez und Alfa-Romeo Guanyu Zhou um fünf Ränge nach hinten versetzt. Im Wagen Leclercs wurden ein neuer Verbrennungsmotor und ein neuer Turbolader eingebaut, daher muss er fünf weitere Plätze zurück.

Somit steigen die Chancen für Red Bull Racing, schon in Texas den ersten Konstrukteurstitel seit 2013 sicher zu stellen. Damit das nicht passiert, muss Verfolger Ferrari nämlich 19 Punkte mehr holen. (APA, 23.10.2022)

Qualifying (eine Runde = 5,513 km):

1. Carlos Sainz jr. (ESP) Ferrari 1:34,356 Minuten

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:34,421

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:34,448

4. Sergio Perez (MEX) Red Bull 1:34,645



5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:34,947

6. George Russell (GBR) Mercedes 1:34,988



7. Lance Stroll (CAN) Aston Martin-Mercedes 1:35,598

8. Lando Norris (GBR) McLaren-Mercedes 1:35,690



9. Fernando Alonso (ESP Alpine-Renault 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:36,319



11. Alexander Albon (Thailand) Williams-Mercedes 1:36,368

12. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin-Mercedes 1:36,398



13. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri-Red Bull 1:36,740

14. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (JAP) AlphaTauri-Red Bull 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DAN) Haas-Ferrari 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren-Mercedes 1:37,046

18. Esteban Ocon (FRA) Alpine-Renault 1:37,068

19. Mick Schumacher (SUI) Haas-Ferrari 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CAN) Williams-Mercedes 1:37,244