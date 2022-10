In dieser Galerie: 2 Bilder Marco Odermatt war und ist die Nummer eins im Riesentorlauf. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER Manuel Feller legte einen guten ersten Lauf hin. Foto: REUTERS/Lisa Leutner

Sölden – Marco Odermatt ist auf bestem Weg, seinen Erfolg aus dem Vorjahr beim Auftakt des Weltcups in Sölden zu wiederholen. Der Schweizer führt im ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Rettenbachferner in 59,88 Sekunden vor dem Norweger Lucas Braathen (+0,41), dem Slowenen Zan Kranjec (0,69) und dem Schweizer Loic Meillard (0,81).

Bester Österreicher war nach 60 Läufern Manuel Feller als Fünfter. Der 30-jährige Tiroler hat 0,89 Sekunden Rückstand auf den 25-jährigen Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison, war aber immerhin etwas schneller als der Norweger Henrik Kristoffersen (0,95) und der Franzose Alexis Pinturault (1,02). Deutlicher zurück lagen Marco Schwarz (1,51) und Patrick Feurstein (1,65). Beide schafften jedoch die Qualifikation als 14. bzw. 15. für den zweiten Durchgang (13 Uhr, ORF 1) locker. Vincent Kriechmayr (2,26) musste etwas bangen, wird jedoch im Finale mit dabei sein.

Die Qualifikation für die Entscheidung verpassten Raphael Haaser (3,03), der nicht in die Top-30 kam und Matthias Mayer. Der 32-jährige Kärntner Dreifacholympiasieger rutschte unterwegs aus und scheiterte wie auch Dominik Raschner.

Mit Stefan Brennsteiner und Roland Leitinger fehlten zwei ÖSV-Asse in der Disziplin. Brennsteiner hatte sich am Dienstag beim Training im Schnalstal leicht am Knie verletzt, für Leitinger, der sich 2021 als Zweiter nur um zwei Hundertstel Odermatt beugen musste, kam ein Comeback nach seinem im November 2021 erlittenen Kreuzbandriss noch zu früh. Im Dezember in Val d’Isere sollen beide wieder am Start stehen.

Mit einem Kraftakt haben die Veranstalter die Piste von Samstag auf Sonntag in einen renntauglichen Zustand versetzt. Auch dank Wetterbesserung und Abkühlung nach den Regen- und Schneefällen vor dem für Samstag geplanten Riesenslalom der Frauen. Erstmals seit 2006 musste am Rettenbachferner wegen aufgeweichter Piste wieder ein Frauenrennen abgesagt werden. Die Männer mussten zuletzt 2017 und 2018 unverrichteter Dinge aus Sölden abreisen. (Thomas Hirner, 23.10.2022)