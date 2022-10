Die Wiener Zeitung ist ein Kulturgut der Republik. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Ein Personenkomitee hat sich gebildet, um die Wiener Zeitung zu retten. Das Unrettbare retten? Die für Medien zuständige Ministerin Susanne Raab sprach von "nur 8000 Lesern". Frau Medienminister kennt den Unterschied zwischen verkaufter Auflage (oder Abos) und Lesern nicht. Aber die Wiener Zeitung ist natürlich trotzdem ein schwieriger Fall. Nur: Sie ist ein Kulturgut der Republik. Und die Proponenten wollen eh nicht mehr als mehr Zeit, um eine Lösung zu finden.

Apropos Kulturgut: Die neue Radiodirektorin meint, bei Ö1 brauche es "mehr Content, weniger Köchelverzeichnis". Welcher Content? Was passt da nicht bei Mozart und Co auf Ö1? Mehr Wadelstutzen- und Lederhosenmusi wie im restlichen ORF? Bitte um genauere Beschreibung, was da an einem guten Produkt geändert werden soll.

Dieser Trend zur "Neuevaluierung" und "Neuverpackung" von Inseln des traditionellen Kultur- und Qualitätsbewusstseins im politiknahen Bereich ist übrigens ein Nachhall der bereits in Schande abgetretenen türkisen Smartie-Boys. Von denen hat man keinen in einem Theater oder Konzert gesehen.

Ihr Kultur- und ihr Medienverständnis waren auf "Effizienz" und "Kontrolle" (wie in Message-Control) ausgerichtet. Dass Qualität sehr wohl ihren Markt finden kann, wenn man sich etwas anstrengt, war ihnen nicht bewusst. Man sollte ihre Banausenpolitik nicht fortsetzen. (Hans Rauscher, 23.10.2022)