Graz – Die Vienna hat in der 2. Fußball-Liga die Rückkehr auf Platz zwei der Tabelle verpasst. Die Wiener mussten sich in der Sonntagsmatinee im Duell zweier ehemaliger Meister in Graz dem GAK mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Markus Rusek sorgte mit seinem Treffer in der 77. Minute für den Heimerfolg der Grazer nach davor vier sieglosen Spielen.

Zum Abschluss der Runde erkämpfte sich Absteiger Admira zu Hause gegen den FAC Wien ein 1:1. Nicolas Keckeisen köpfelte in der 80. Minute einen Eckball zum 1:1-Endstand ein. Die Wiener waren durch Christian Bubalovic in der 15. Minute in Führung gegangen. Der FAC ist damit in dieser Saison auswärts weiter noch ohne Niederlage. (APA, 23.10.2022)