Graz – Die Vienna hat in der 2. Fußball-Liga die Rückkehr auf Platz zwei der Tabelle verpasst. Die Wiener mussten sich in der Sonntagsmatinee im Duell zweier ehemaliger Meister in Graz dem GAK mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Markus Rusek sorgte mit seinem Treffer in der 77. Minute für den Heimerfolg der Grazer nach davor vier sieglosen Spielen. (APA, 23.10.2022)