Luigi (Folco Lulli, li.) und Mario (Yves Montand) beobachten die Sprengungeines Felsbrockens: "Lohn der Angst", 20.15 Uhr, Arte. Foto: TF1 Studio

19.40 REPORTAGE

Re: Fluss ohne Fische Von sieben Uhr morgens bis acht Uhr abends holten polnische Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Sommer tote Fische aus der Oder. Alle sind sich einig, dass es nach dem Unglück so nicht weitergehen kann. Bis 20.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

5 Jahre #MeToo Wo finden Übergriffe und Machtmissbrauch immer noch statt? Wie sehen die gesellschaftlichen Strukturen aus, die ihn begünstigen? Und können diese Strukturen aufgebrochen werden? Anna Stahleder und Reiner Reitsamer gehen dem nach. Bis 21.05, ORF 3

20.15 EXPLOSIV

Lohn der Angst (F 1953, Henri-Georges Clouzot) Hochspannung: Hier sind es nicht Minen, sondern Nitroglycerin im Lastwagen auf rumpelnden Straßen, jederzeit explosionsbereit. Yves Montand, Charles Vanel und Serge Reggiani beweisen sich als Abenteurer erster Güte – und Regisseur Clouzot als großer Meister des subtilen Terrors. Um 22.40

folgt eine Doku über Yves Montand. Bis 0.35, Arte

20.15 DOKUMENTATION

10 Jahre Bergwelten Rund tausend Gipfel wurden erklommen, zum Jubiläum erlauben die Macherinnen und Dokumentarfilmer einen Blick hinter die Kulissen. Klettergrößen und Berglegenden wie Huber-Buam, Barbara Zangerl, Beat Kammerlander, Reinhold Messner, Gerlinde Kaltenbrunner und Peter Habeler gratulieren. Bis 21.10, Servus TV

21.10 MAGAZIN

Thema Themen bei Christoph Feurstein: Umstrittene Flüchtlingszelte auch im Westen. / Hallensport in der Energiekrise – Können wir uns das noch leisten? / Der Ausbildner und der Rekrut – Heimliche Liebe beim Bundesheer. / Afghanistan – Eine junge Frau hat Angst um ihre Familie. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen mit Peter Schneeberger: Anatomie eines Krieges – Die Frankfurter Buchmesse. / Wunsch nach Schönheit – Ist der Spitzentanz Spitzenklasse? / Eine kreative Liaison – Kunst trifft Mode. / Gerhard Bronner – Kein Blattl vorm Mund: Doku zum 100. Geburtstag der Kabarett legende. Bis 0.05, ORF 2

21.35 THEATER

Der Wal Das Bühnenmagazin berichtet von der Ladies Night aus dem Vindobona, Middle Management of Happiness aus der Drachengasse, Like You aus der Freien Bühne Wieden, Sirtaki-Schrammeln beim Heurigen Wolff, Gernot Kranner aus dem Haus der Musik, Kreis und Quer aus Krems und vom 50-jährigen Berufsjubiläum Lisbeth Bischoffs. Bis 22.02, Okto

22.35 DOKUMENTARFILM

American Wall (Ö/USA 2021, Thomas Zeller, Christine Lechner) Die österreichischen Filmemacher reisen in das Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko und fragen die Menschen, wie sie mit der 700 Kilometer langen Befestigungsanlage zurechtkommen. Ein dokumentarisches Roadmovie entlang und jenseits der Grenzen von Ländern, Menschlichkeit und Vernunft. Bis 23.55, 3sat