Der Kölner Straßenstrich sei in "Die Spur des Blutes" fast "schon karnevalesk in Szene gesetzt", meint Christian Buß im "Spiegel". Man könnte sich "die hier in wichtigen Nebenrollen agierenden österreichischen Qualitätsarbeiter Josef Hader und Robert Stadlober" gut in einem Wiener Strizzi-"Tatort" vorstellen. Aber leider würden die Verantwortlichen des Kölner Krimis das Genre und die dazugehörige Tonalität immer wieder aus dem Fokus verlieren.