Sebastian Kurz mit seiner Lebensgefährtin Susanne Thier. Foto: APA/Hochmuth

"Das Bundesministerium für Finanzen bleibt unter Brunner, was es unter Blümel schon war: das Bundesministerium für Fakenews (Kurz: BMF). Es wird Zeit, dass sich das ändert!", schreibt Jan Krainer, der Budetsprecher der SPÖ, am Sonntag auf Twitter. Er präsentiert eine interne E-Mail aus dem Finanzministerium, in der es um eine Gehaltserhöhung für Susanne Thier geht. Thier ist die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz, sie arbeitet in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit im Finanzministerium.

Thomas Schmid hatte bei seiner Einvernahme durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angegeben, Kurz habe sich für eine Gehaltserhöhung seiner Lebensgefährtin stark gemacht. Das hatten am Freitag sowohl Kurz als auch das Finanzministerium entschieden zurückgewiesen. Kurz sah eine Grenze überschritten. Es sei das "Allerletzte", "über meine Familie bewusst die Unwahrheit zu verbreiten und meine Freundin persönlich zu diskreditieren".

Dementi aus dem Finanzministerium

Schmid, ehemals Generalsekretär im Finanzministerium, hatte ausgesagt, dass sich Kurz bei ihm dafür verwendet habe, um eine Gehaltserhöhung für Thier zu erreichen. Als Gründe seien das gestiegene Arbeitsvolumen und die vielen Abendveranstaltungen ins Treffen geführt worden. Das Arbeitsverhältnis von Thier sei schließlich neu bewertet worden. Als wahrscheinliches Jahr für diesen Vorgang gab Schmid das Jahr 2016 an. Das Finanzministerium dementierte, es habe 2016 jedenfalls keine Gehaltserhöhung für Susanne Thier gegeben.

Tatsächlich dürfte sich Schmid nur im Jahr geirrt haben, für das Jahr 2018 gibt es einen entsprechenden Mailverkehr und auch eine erfolgte Gehaltserhöhung. In den Ministeriumsakten, die dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorliegen, findet sich folgende Mail, die der Abgeordnete Krainer jetzt öffentlich gemacht hat. Demnach wurde "über Auftrag von Herrn GS" (Generalsekretär, Anm.) "MEGA-DRINGEND" ersucht, "die A1/2 Planstelle für Thier noch DIESE WOCHE auf A1/3 aufwerten zu lassen. Kontaktnahme mit Pasquali nehmen." Johannes Pasquali war Thiers Abteilungsleiter.

Die ÖVP setzt ganz stark darauf, Schmid als notorischen Lügner und als "Baron Münchhausen" (Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka) zu diskreditieren und ihn als Zeugen damit unglaubwürdig zu machen. In diesem Fall hat sich Schmid jedenfalls im Jahr geirrt, der grundlegende Inhalt der Aussage dürfte aber richtig gewesen sein. (red, 23.10.2022)