Die Bewohnerinnen und Bewohner zwölf burgenländischer Gemeinden sind wieder aufgerufen, ihren Bürgermeister zu wählen. Foto: APA/GEORGES SCHNEIDER

Eisenstadt – Im Burgenland fanden am Sonntag nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen vom 2. Oktober zwölf Stichwahlen statt. Die SPÖ will dabei etwa in Mörbisch den Bürgermeistersessel zurückerobern und in Rust eben diesen verteidigen. Die letzten Wahllokale schlossen um 16 Uhr, zu dem Zeitpunkt lagen Ergebnisse aus sechs Gemeinden vor, unter anderem siegte in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt Umgebung) die ÖVP und in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) die SPÖ.

Mehr SPÖ- als ÖVP-Bürgermeister

In Großhöflein konnte sich ÖVP-Kandidatin Maria Zoffmann gegen den bisherigen SPÖ-Bürgermeister Heinz Heidenreich durchsetzen. In St. Andrä am Zicksee, Frankenau-Unterpullendorf (Bezirk Oberpullendorf) und Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) hingegen gelang den SPÖ-Kandidaten ein Sieg gegen die ÖVP-Vertreter. In Kukmirn (Bezirk Güssing) setzte sich die ÖVP klar gegen einen Listen-Kandidaten durch, in Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) war es genau umgekehrt.

Ursprünglich hätte es 13 Stichwahlen gegeben, in Ritzing zog der Listen-Kandidat jedoch seine Kandidatur zurück und einigte sich mit SPÖ-Bürgermeister Jochen Müllner auf eine Zusammenarbeit. Bei den Kommunalwahlen vor drei Wochen erzielte die SPÖ im ersten Durchgang 86 Bürgermeister, am Sonntagnachmittag hielt sie bei 90. Die ÖVP kam durch die Zurechnung zweier Listen laut Landeswahlbehörde auf inzwischen 70, fünf Ortschefs werden von Listen gestellt.

FPÖ halbierte sich

Deutliche Zugewinne verzeichnete die SPÖ auch in den Gemeinderäten. Die Roten kamen dabei auf 48,8 Prozent (2017: 44,4 Prozent) bzw. 1.623 Mandate, ein Plus von 162. Die ÖVP verlor von 41,8 auf 39,9 Prozent und erreichte 1.300 Mandate, ein Minus von 64. Die FPÖ halbierte sich von 6,3 auf 3,5 Prozent bzw. von 144 auf 67 Mandate. Die Grünen kamen durch die Zurechnung einer Liste auf ein kleines Plus bei den Mandaten von 27 auf 31, bei 1,9 Prozent. Neos und MFG stellen jeweils vier Gemeinderäte. (APA, 23.10.2022)