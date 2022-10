Der Krieg in Europa erfordert auch beim Bundesheer ein grundsätzliches Umdenken. 16 Milliarden Euro plant die Regierung bis zum Jahr 2032 – was steht auf der "Einkaufsliste"?

Um zur Verteidigung des Landes bereitzustehen, soll das Budget des Bundesheeres erhöht werden. Die Mittel braucht es etwa zur Sicherstellung der Mobilität am Boden – aber nicht nur dafür. Foto: APA/Herbert Neubauer

Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt, und die politische Führung Österreichs hat als Reaktion substanzielle Mittel für das Bundesheer zur Verfügung gestellt. 16 Milliarden Euro sollen in den nächsten zehn Jahren in die Ausrüstung investiert werden, dazu kommen noch erhöhte Mittel für Infrastruktur und den Unterhalt der Armee. Die richtige Maßnahme in Krisenzeiten? Ja.

Die Art der künftigen Konflikte ist unvorhersehbar. Klar ist jedoch, dass Krisen und Kriege näherkommen – der Wiederaufbau des Österreichischen Bundesheeres zur militärischen Landesverteidigung passiert jedoch nicht von heute auf morgen. Die Annahme einer Vorwarnzeit von zehn Jahren für einen neuen Konflikt in Europa gehört spätestens seit der Annexion der Krim 2014 der Vergangenheit an – die Zeit läuft auch für Österreich.

Die mittelfristige Perspektive

Da sich die konkrete Ausgestaltung künftiger Konflikte nicht vorhersagen lässt, ist dieser Unsicherheit durch ein möglichst umfassendes militärisches Fähigkeitsspektrum zu begegnen. In absehbarer Zeit ist in erster Linie mit subkonventionellen Bedrohungen zur Destabilisierung zu rechnen, jedoch darf in der mittelfristigen Perspektive auch der konventionelle Krieg nicht aus den Augen verloren werden.

Um im Konflikt der Zukunft bestehen zu können, muss in die Fähigkeit zum vollumfänglichen Zusammenwirken aller Teile des Bundesheeres im Kampf an Land, in der Luft, im Cyberraum und im Informationsumfeld investiert werden.

Nicht nur Auslandseinsätze

Dabei hat das Bundesheer eine grundsätzliche Richtungsänderung zu vollziehen. Es muss sich darauf vorbereiten, nach einer Mobilmachung mit allen Teilen gleichzeitig in den Einsatz zu gehen – nicht mehr der Auslandseinsatz ist planungsleitend, sondern die Verteidigung Österreichs. Dies erfordert ein grundsätzliches Umdenken.

Die nun verfügbar gemachten Finanzmittel ermöglichen die Realisierung des "Aufbauplans ÖBH 2032" zur zielgerichteten Modernisierung des Bundesheeres über die nächsten zehn Jahre. Drei wesentliche Bereiche stehen bei den Ausrüstungsinvestitionen im Fokus: Mobilität der Einsatzkräfte an Land und in der Luft, Schutz und Wirkung der Soldatinnen und Soldaten sowie die autarke Handlungsfähigkeit des Bundesheeres im Einsatz.

Mobilität am Boden soll durch geschützte Fahrzeuge, Mannschaftstransportpanzer, hochbewegliche Fahrzeuge für leichte Infanterie und Spezialeinsatzkräfte sowie eine dringend nötige Ergänzung des derzeitigen Fuhrparks oder auch der Pionierausrüstung gewährleistet werden. Taktische Luftmobilität wird durch weitere Modernisierung der vorhandenen Hubschrauberflotte und Ersatz der über 50 Jahre alten Transportflugzeuge C-130 verbessert. Bei der aktiven Luftraumüberwachung wird zunächst die volle Einsatzfähigkeit der Eurofighter hergestellt und so auch eine sichere Identifizierung bei Nacht ermöglicht.

Drohnen und Nachtsichttechnik

Schutz und Wirkung wird durch Hightech-Ausrüstung für die Soldatinnen und Soldaten, Modernisierung der mechanisierten Kampftruppe, der Flieger- und Panzerabwehr und auch Präzisionsmunition erheblich verbessert. Besonders wichtig ist die Verfügbarkeit eines aktuellen Lagebildes, daher wird in die Aufklärungsfähigkeiten investiert, dies betrifft Drohnen ebenso wie Nachtsichttechnik und andere Sensoren.

Das Bundesheer muss auch dann funktionieren, wenn alle anderen Systeme unseres täglichen Lebens zusammengebrochen sind. Dazu ist autarke und nachhaltige Einsatzbereitschaft nötig. Nicht nur mithilfe militärischer Sonderbauten, wie Bunker und Schutzräume, Abwehr von Cyberangriffen oder ausreichender Bevorratung, Logistik- und Sanitätsdienste muss die Handlungsfähigkeit in unruhigen Zeiten erhalten werden, sondern auch die Befehlsketten müssen im Einsatzfall funktionieren.

Das Heer, ein verlässlicher Arbeitgeber

Doch Gerät ist bei weitem nicht alles. Die erwartete Verteidigungsfähigkeit wird nur Realität, wenn qualifiziertes und motiviertes Personal in Uniform und Zivil vorhanden ist. Hier wird das Bundesheer neue Wege gehen müssen, um mit der harten Konkurrenz am Arbeitsmarkt mithalten zu können. Das Bundesheer ist ein verlässlicher Arbeitgeber, der nicht nur in Krisenzeiten viel zu bieten hat. Unsere Soldatinnen und Soldaten müssen mit modernem Gerät vertraut sein, um es im Ernstfall auch erfolgreich einsetzen zu können. Im Aufbauplan wird daher auch der verstärkten Übungstätigkeit ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Technologisch hochwertige und anspruchsvolle Ausrüstung muss beherrscht werden.

Kein wehrloses Ziel

Der Krieg in der Ukraine hat uns vor Augen geführt, wie schnell sich die Lage ändern kann. Vor solchen unerfreulichen Entwicklungen werden wir auch in Zukunft nicht gefeit sein, hier muss das Bundesheer als "Ultima Ratio" im Rahmen der Umfassenden Landesverteidigung für die Republik und seine Bürgerinnen und Bürger bereitstehen. Österreich darf kein weiches, wehrloses Ziel in der Mitte Europas darstellen, sondern muss mit modern ausgerüsteten Streitkräften und bestausgebildeten Soldatinnen und Soldaten auch zur Verteidigung bereit sein. (Günter Hofbauer, 24.10.2022)