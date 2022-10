Foto: Klaus Mitterhauser

Linz – Der Äthiopier Fikre Bekele hat am Sonntag die 20. Auflage des Linz-Marathons in neuer Streckenrekordzeit von 2:06:13 gewonnen. Auch fünf seiner Verfolger, angeführt von den Kenianern Bethwel Chumba (2:06:23) und Douglas Chebii (2:06:27) blieben noch deutlich unter der 15 Jahre alten Bestmarke (2:07:33) des Ukrainers Alexander Kusin. Im Frauen-Feld waren keine Spitzenläuferinnen am Start.

Bei den ebenfalls ausgetragenen Halbmarathon-Staatsmeisterschaften setzten sich Sandrina Illes (1:14:11) sowie Andreas Vojta (1:03:19) durch. Im Gesamtklassement wurde Vojta bei seinem 47. ÖM-Titel Zweiter hinter dem Deutschen Filmon Teklebrhan (1:02:56). (APA, 23.10.2022)