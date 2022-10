Der Gründer des Cafe der Provinz in der Wiener Josefstadt ist vergangenen Dienstag aus aus dem Leben geschieden

Kulturvermittler mit Herz: Herwig Walch ist gestorben. Foto: H. Corn

Der literarische, musikalische und kulinarische Kulturvermittler Herwig Walch, Gründer des Cafe der Provinz in Wien, ist vergangenen Dienstag aus dem Leben geschieden. Der gebürtige Oberösterreicher begründete 2002 in der Maria-Treu-Gasse in der Wiener Josefstadt einen neuartigen Lokal-Typus, der südfranzösisches Flair und heimische Kultur verbindet.

Von zahllosen Künstlerinnen und Künstlern vielfach frequentiert, schlägt sein Lokal bis heute eine originelle Brücke zwischen der kulturträchtigen französischen Provence und den in Wien immer um Anerkennung kämpfenden, aber eigentlich eh dominanten österreichischen Provinzen. (Michael Cerha, 23. 10. 2022)