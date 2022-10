In dieser Galerie: 3 Bilder Eine kampfbetonte Partie in Pasching. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Stimmung bei den LASK-Fans. FOTO: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Stimmung bei den Austria-Fans. FOTO: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Pasching – Die Wiener Austria hat ihren jüngsten Abwärtstrend gestoppt. Die "Veilchen" erkämpften am Sonntag zum Abschluss der 13. Fußball-Bundesliga-Runde ein Auswärts-2:2 gegen den LASK und kamen damit nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder zu einem Erfolgserlebnis.

Robert Zulj brachte die Gastgeber aus einem Elfmeter in Führung (55.), der Austria gelang dank der ersten Liga-Toren von Manuel Polster (61.) und Marvin Martins (83.) die vermeintliche Wende, ehe Sascha Horvath die dritte Heimniederlage der Linzer en suite verhinderte (87.).

Abwartende Veilchen

Die Austria legte nach dem blamablen Cup-Out gegen den Sport-Club eine abwartende Spielweise an den Tag, Stabilität in der Defensive hatte ganz offensichtlich Priorität. Dem LASK, der auf den angeschlagenen Keito Nakamura verzichten musste, fiel gegen den zumeist tiefstehenden Gegner wenig ein. Am gefährlichsten wurde es noch bei einem Schuss von Thomas Goiginger an der Strafraumgrenze, doch Austria-Goalie Christian Früchtl hatte seine Fingerspitzen noch am Ball (13.).

Praktisch im Gegenzug schlug Polster eine Flanke zur Mitte, Rene Renner klärte volley und hatte Glück, dass sein Rettungsversuch leicht die Latte streifte. Weitere Highlights vor der Pause blieben aus, und auch die zweite Hälfte ließ sich äußerst ereignisarm an, ehe ein missglückter Befreiungsschlag der Austria im eigenen Sechzehner Schwung in die Partie brachte.

Assistgeber Fitz

Der Ball landete bei Peter Michorl, der Zulj einsetzte. Der frühere Deutschland-Legionär kreuzte den Laufweg von Galvao und kam zu Fall, den dafür verhängten Strafstoß verwertete Zulj sicher. Danach schien es, als würde der LASK demnächst das 2:0 folgen lassen, doch dann schlug die Austria aus dem Nichts zu. Dominik Fitz spielte auf Polster, LASK-Verteidiger Filip Stojkovic zeigte sich indisponiert und der Austria-Flügelspieler war mit einem Flachschuss ins lange Eck erfolgreich.

Im Finish drückte der LASK, doch Marin Ljubicic zielte aus guter Position weit über das Tor (75.) und ein Kopfball von Branko Jovicic landete an der Querlatten-Oberkante (78.). Die Austria hingegen zeigte sich neuerlich effizient – Martins versenkte eine Freistoßflanke von Fitz mit einem sehenswerten Kopfball. Zum Sieg für die Wiener reichte es aber nicht, weil Horvath mit einer sehenswerten Einzelaktion für das 2:2 sorgte. Dadurch liegen die drittplatzierten Oberösterreichern weiterhin sieben Punkte hinter Spitzenreiter Red Bull Salzburg, die Austria ist Sechster. (APA; 23.10.2022)

Fußball-Bundesliga (13. Runde):

LASK – FK Austria Wien 2:2 (1:0)

Pasching, Raiffeisen Arena, 5.500, SR Gishamer

Tore:

1:0 (55.) Zulj (Foul-Elfmeter)

1:1 (61.) Polster

1:2 (83.) Martins

2:2 (87.) Horvath

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – B. Jovicvic, Michorl (86. Koulouris) – Goiginger (75. Flecker), Zulj (89. Celic), Horvath – Ljubicic

Austria: Früchtl – Ranftl, Meisl, Galvao, Martins – Fischer, Braunöder – Teigl, Fitz (89. Holland), Polster – Dovedan (77. Tabakovic)

Gelbe Karten: Stojkovic, Renner, B. Jovicic bzw. Galvao, Ranftl, Teigl, Polster