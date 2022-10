Der niederländische Weltmeister gewinnt auch den Grand Prix der USA auf dem Circuit of The Americas. Red Bull Racing holt die Weltmeisterschaft der Konstrukteure

In dieser Galerie: 5 Bilder Ganz oben: Helmut Marko und Max Verstappen. Foto: APA/AFP/PATRICK T. FALLON Das Maß der aktuellen Formel-1-Dinge: Max Verstappen. Foto: APA/AFP/PATRICK T. FALLON Vor dem Rennen gedachte das Fahrerlager dem verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Foto: IMAGO/FLORENT GOODEN Carlos Sainz, der Schnellste aus dem Qualifying, verabschiedete sich in der ersten Runde. Foto: APA/AP Photo/Eric Gay Für Nostalgiker: der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel ging zwischenzeitlich in Führung. Foto: APA/AP Photo/Eric Gay

Austin – Max Verstappen hat das Red-Bull-Versprechen an den verstorbenen Firmengründer Dietrich Mateschitz eingelöst und seinem Team nach der Fahrer-WM auch den ersten Konstrukteurs-Titel seit neun Jahren gesichert.

Beim spannenden Großen Preis der USA in Austin siegte der zweimalige Weltmeister am Sonntag nach einem umkämpften Duell mit Rekordchampion Lewis Hamilton, der den erlösenden ersten Saisonsieg für Mercedes als Zweiter knapp verpasste. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari.

Wie Schumacher und Vettel

Verstappen egalisierte mit dem 13. Erfolg der laufenden Saison den Rekord von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) für die meisten Siege innerhalb eines Jahres. Am kommenden Wochenende könnte Verstappen in Mexiko zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

In der Konstrukteurs-WM ist Red Bull nun nicht mehr vom ersten Verfolger Ferrari einzuholen. Die Scuderia erlebte durch den frühen Ausfall von Pole-Setter Carlos Sainz eine rasche Enttäuschung. Leclerc betrieb Schadensbegrenzung.

Sebastian Vettel zeigte im viertletzten Rennen der Karriere eine starke Leistung. Ein verpatzter Boxenstopp warf den viermaligen Weltmeister im Aston Martin weit zurück, am Ende wurde er Achter.

Sonderapplaus für Mateschitz

Vor dem Start würdigten Fans und Fahrer Mateschitz mit einem Sonderapplaus, auf der digitalen Anzeige auf Start-und-Ziel war der Slogan "Danke, Didi" zu lesen. Das Red-Bull-Team wollte seine Bestürzung in Motivation verwandeln und im Rennen Sieg und Team-Titel für den Verstorbenen erzielen.

Diese Absicht untermauerte Verstappen schon beim Erlöschen der Ampel. Der Niederländer erwischte einen Traumstart und schob sich im steilen Anstieg zur ersten Kurve an Sainz vorbei.

Das eigentliche Debakel für den Spanier nahm dort erst seinen Lauf: Hamilton touchierte den rechten Hinterreifen des Ferrari, dann crashte George Russell im zweiten Mercedes in die Seite von Sainz. Der Mitfavorit auf den Sieg musste seinen Wagen mit einem Wasserleck am Kühler in der Garage abstellen.

Hamilton in Schlussphase überholt

Verstappen klagte im Rennen über die Fahrbarkeit seines Wagens, Verfolger Hamilton blieb in Schlagdistanz und setzte Red Bull mit einem weiteren Boxenstopp unter Druck. Verstappen reagierte, Probleme beim Wechsel seines linken Vorderrades warfen ihn aber weit zurück. "Wunderbar", kommentierte Verstappen genervt.

Doch er setzte zur Aufholjagd an, näherte sich Hamilton nach und nach und zog sechs Runden vor Schluss am Briten vorbei. (sid, 23.10.2022)

Großer Preis der USA, 19. von 22 Läufen zur Formel-1-WM 2022, 56 Runden = 308,405 km

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:42:11,687

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 5,023 zurück

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari 7,501

4. Sergio Perez (MEX) Red Bull 8,293

5. George Russell (GBR) Mercedes 44,815

6. Lando Norris (GBR) McLaren-Mercedes 53,785

7. Fernando Alonso (ESP) Alpine-Renault 55,078

8. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin-Mercedes 1:05,354

9. Kevin Magnussen (DAN) Haas-Ferrari 1:05,834

10. Yuki Tsunoda (JAP) AlphaTauri-Red Bull 1:10,919

11. Esteban Ocon (FRA) Alpine-Renault 1:12,875

12. Alexander Albon (THA) Williams-Mercedes 1:15,057

13. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:16,164

14. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri-Red Bull 1:21,763

15. Mick Schumacher (SUI) Haas-Ferrari 1:24,490

16. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren-Mercedes 1:30,487

17. Nicholas Latifi (CAN) Williams-Mercedes 1:43,588

ausgeschieden:

Carlos Sainz jr. (ESP) Ferrari (1. Runde/Schaden nach Unfall)

Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo (16./Unfall)

Lance Stroll (CAN) Aston Martin-Mercedes (21./Unfall)

Schnellste Rennrunde:

George Russel in 1:38,788 Minuten (56. Runde)

Fahrerwertung

1. Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) 391 Punkte

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 267

3. Sergio Perez (Mexiko/Red Bull) 265

4. George Russell (Großbritannien/Mercedes) 218

5. Carlos Sainz jr. (Spanien/Ferrari) 202

6. Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) 198

7. Lando Norris (Großbritannien/McLaren) 109

8. Esteban Ocon (Frankreich/Alpine) 78

9. Fernando Alonso (Spanien/Alpine) 71

10. Valtteri Bottas (Finnland/Alfa Romeo) 46

11. Sebastian Vettel (Deutschland/Aston Martin) 36

12. Daniel Ricciardo (Australien/McLaren) 29

13. Kevin Magnussen (Dänemark/Haas)

14. Pierre Gasly (Frankreich/AlphaTauri) 23

15. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 13

16. Mick Schumacher (Schweiz/Haas) 12

17. Yuki Tsunoda (Japan/AlphaTauri) 12

18. Zhou Guanyu (China/Alfa Romeo) 6

19. Alexander Albon (Thailand/Williams) 4

20. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 4

21. Nyck de Vries (Niederlande/Williams) 2

Teamwertung

1. Red Bull 656 Punkte

2. Ferrari 469

3. Mercedes 416

4. Alpine 149

5. McLaren 138

6. Alfa Romeo 52

7. Aston Martin 49

8. Haas 36

9. AlphaTauri 35

10. Williams 8