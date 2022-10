Ab sofort ist die Anmeldung für eine Gratis-Grippeimpfung in Wien möglich. Foto: APA/dpa/Marijan Murat

Wien – Nachdem das Gesundheitsministerium am Samstag vor ersten Grippefällen in Österreich gewarnt und die baldige Immunisierung empfohlen hat, startet die Stadt Wien ab Montag die Anmeldung für ihre Grippe-Impfaktion in den städtischen Impfzentren. Die Impfung ist kostenlos, beginnen soll die Aktion am 2. November, gab die Stadt am Sonntag bekannt.

Rund die Hälfte der 400.000 Impfdosen werden in den städtischen Impfzentren und den Impfzentren der ÖGK verimpft, die andere Hälfte im niedergelassenen Bereich. Für die Gratisaktion hat die Stadt nach eigenen Angaben 9,9 Millionen Euro budgetiert.

Alle Personen ab dem siebenten Lebensmonat mit Lebens-, Ausbildungs- und Arbeitsmittelpunkt in Wien, unabhängig vom tatsächlichen Wohnort, können die kostenlose Impfung in Wien in Anspruch nehmen. Die Aktion dauert bis Ende Jänner.

Starke Welle erwartet

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) warnte: "Gerade dieses Jahr rechnen die Expertinnen und Experten mit einer starken Influenzawelle." Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) machte darauf aufmerksam, dass es erneut die Möglichkeit gebe, "sich bei einem einzigen Termin sowohl gegen Influenza als auch gegen Covid-19 impfen zu lassen. Bitte nutzen Sie dieses Angebot, damit wir gut durch diesen Winter kommen."

Der Gesundheitsdienst (MA 15) informiert während der Grippesaison über deren Verlauf in der Bundeshauptstadt. Jeden Dienstag wird die Grippemeldestatistik des Wiener Grippemeldediensts aktualisiert und die Daten der Vorwoche grafisch dargestellt. Der Dienst ist Teil eines Netzwerks, das den jährlichen Verlauf der Grippe in Österreich überwacht. Seine Daten erhält der Dienst ab Oktober für mehrere Monate von sogenannten Sentinella-Meldeärztinnen und -ärzten. Für die Kalenderwoche 40 wurden 9.950 Fälle hochgerechnet, das ist das der stärkste Einstieg in die Grippesaison der vergangenen fünf Jahre.

Impftermine können ab Montag, 12 Uhr online auf impfservice.wien oder telefonisch über 1450 gebucht werden. (APA, 24.10.2022)