Marco Rossi am Puck. Foto: Reuters/Krohn

St. Paul (Minnesota) – Die Vorbereitung hat bei Marco Rossi und den Minnesota Wild so richtig Lust auf die neue Saison der National Hockey League (NHL) gemacht. Nach eineinhalb Wochen sind der 21-jährige Vorarlberger und sein Team aber auf dem harten Boden der Realität gelandet. Rossi wartet noch auf seinen ersten Scorerpunkt in der stärksten Eishockeyliga der Welt und musste für ein Spiel sogar auf die Tribüne, die Wild haben nur einen Sieg aus fünf Spielen geholt.

"Wir haben uns natürlich einen anderen Saisonstart vorgestellt, aber wir müssen da jetzt einfach rauskommen. Es hilft ja nichts", sagte Rossi im Gespräch mit Sky Sport Austria. "Wir müssen jetzt einfach jeden Tag weitermachen und wir wissen auch, es geht nicht von heute auf morgen, sondern es braucht jetzt einfach Zeit. Am Wichtigsten wird sein, die Kleinigkeiten richtig zu machen", erklärte der Stürmer.

Das gilt auch für ihn. Rossi hat sich mit einer starken Vorbereitung, in der er mit zwei Toren und sieben Assists die meisten Scorerpunkte in der gesamten Liga geholt hat, für den Kader von Cheftrainer Dean Evason aufgedrängt. Nach zwei Meisterschaftsspielen in der vierten Linie erhielt der Center aber eine Pause. "Es ist die NHL, man muss immer mit allem rechnen und einfach immer bereit sein. Ich probiere einfach mein Spiel zu spielen und der Rest kommt vom Trainer. Einfach weitermachen, ist am wichtigsten", weiß er um die Herausforderungen der Liga.

Rossi erhielt danach mit Matt Boldy und Frederick Gaudreau zwei neue Flügel und damit einhergehend auch mehr Eiszeit. Zudem ging es auch mit der Mannschaft bergauf, die aus den jüngsten zwei Spielen drei Punkte holte. Weiter geht es für Rossi bei den Montreal Canadiens, das Spiel (Mittwoch, 1.00 Uhr MESZ) wird von Sky live übertragen. (APA; 24.10.2022)