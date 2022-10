[Der STANDARD-Energieradar] Täglich aktualisierte Zahlen zu Gas, Strom und Sprit

[Pro und Kontra] Neuwahlen nach Schmid-Geständnis

[Großbritannien] Johnson verzichtet auf neuerliche Kandidatur für Premiersamt

[Wirtschaft] Halloween gibt als Stimmungsindikator den Händlern Saures

[Ukraine-Livebericht] USA widersprechen russischer Behauptung von "schmutziger Bombe"

[Kopf des Tages ist der Sohn von Dietrich Mateschitz] Mark Mateschitz: Ein Erbe ohne viel Einfluss auf Red Bull

[TV-Tagebuch] "Im Zentrum" über eine ÖVP im Dilemma: Noch ein Akt der Demontage

[Wohngespräch] Wolfgang Zinggl: "Ich habe mir die Wohnung erwohnt und erarbeitet"

[Gesundheit] Spätes Kinderglück: Zwei Babys für Hilary Swank

[Lifestyle] Im Test: Pumpkin-Spice

[Wetter] Eine Störungszone zieht von Westen her auf. Im Westen und Norden startet der Tag eher schon bewölkt und in Vorarlberg und Tirol beginnt es bereits am Vormittag zu regnen. Am Nachmittag breiten sich Regen und Regenschauer dann weiter ostwärts bis ins westliche Niederösterreich, in die Obersteiermark und nach Oberkärnten aus. 9 bis 19 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Tag der Vereinten Nationen.