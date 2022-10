Es ist heuer schwer, ihr zu entkommen, denn sie ist einfach überall. Man könnte sogar die These aufstellen, dass die Steppweste die Nachfolge der Übergangsjacke angetreten hat. Ein Hinweis darauf: Es gibt sie in unzähligen Varianten, in Knie- wie in Hüftlänge, im Rautenstepp wie mit Daunen befüllt, sie ist für 39,99 Euro bei Tchibo genauso wie für 850 Euro bei Moncler zu haben. Ein weiterer Beleg für die massenhafte Verbreitung der ärmellosen Jacke: Wenn Gwyneth Paltrow mal eben bei Whole Foods Hafermilch und Bio-Grünzeug eintütet, tut sie das in einer Steppweste, na klar.

Entsprechend breit ist mittlerweile ihr Einsatzgebiet. Die Steppweste wird zum Shoppen auf der Mariahilfer Straße, beim Abholen von Leon und Emilia im Kindergarten, im Clubcar auf dem Golfplatz oder zum Prosecco-Frühstück im Schwarzen Kameel getragen.



Es gibt sie in unzähligen Varianten, diese ist von Tchibo. Hersteller

Fans des Kleidungsstücks können die neue große Liebe natürlich begründen: Ist sie nicht furchtbar praktisch, hält warm und lässt ihren Trägerinnen und Trägern die nötige Armfreiheit? Strahlt sie nicht gar die Sicherheit einer Schutzweste aus und lässt den Winter in weite Ferne rücken? Ja ist sie nicht die Stoff gewordene Selfcare?



Aktivismus in Warnwesten: nach dem Kartoffelpüree-Wurf auf ein Monet-Gemälde. Foto: APA/AFP/HANDOUT

Man könnte nun schlussfolgern: Die Steppjacke ist das Gegenteil der neonfarbenen Warnweste, die vor kurzem während eines Kartoffelpüree-Wurfs in einem Potsdamer Museum einen spektakulären Auftritt hatte. Sie regt niemanden auf, ist eine Bewahrerin des Status quo, immer auf Kuschelkurs, entsprechend viele können sich auf sie einigen.

Dieser Meinung dürfte auch Gwyneth Paltrow sein. Eben erst brachte ihr Lifestyle-Imperium goop gemeinsam mit dem spanischen Label Ecoalf eine fünfteilige Kollektion heraus. Die spielt alle Stückerln: Die Kleidungsstücke bestehen aus veganen, recycelten Materialien. Im Sortiment ist auch eine Steppweste, selbstverständlich befüllt mit recyceltem Polyester. Wer trägt schließlich 2022 noch Daune?

Steppweste von Muji. Hersteller

Wer sich mit dieser Steppweste auch ein gutes Gewissen anziehen will, muss allerdings ein wenig tiefer in die Tasche greifen: 448 Euro kostet das Selfcare-Programm für Fortgeschrittene. (feld, 26.10.2022)