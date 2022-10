41 Prozent des Sonnendurchmessers wird die Bedeckung über Österreich maximal betragen. Foto: imago images/ITAR-TASS

Sonnenfinsternisse scheinen gerade ungewöhnlich häufig zu sein. Nachdem bereits letztes Jahr eine teilweise Sonnenfinsternis in Österreich sichtbar war, ist das seltene Phänomen dieses Jahr erneut zu bewundern. Mit einer partiellen Sonnenfinsternis am Dienstag steht der Höhepunkt des heurigen Astronomiejahrs bevor. Gutes Wetter vorausgesetzt, ist die Finsternis in ganz Österreich in vollem Verlauf zu sehen. Die Zunahme der Häufigkeit täuscht aber, es ist die letzte Sonnenfinsternis in Österreich bis zum 29. März 2025.

Bei Neumond steht der Mond von der Erde aus gesehen nahe der Sonne. Durchschnittlich zweimal im Jahr verdeckt er dabei zumindest teilweise die Sonnenscheibe, und es kommt zu einer Sonnenfinsternis. Diese ist allerdings nicht überall auf der Erde zu sehen. Die bevorstehende Sonnenfinsternis ist in praktisch ganz Europa beobachtbar, sie ist überall partiell und nirgendwo auf der Welt ringförmig oder total.

Höhepunkt zu Mittag

In Wien beginnt die partielle Sonnenfinsternis um 11.15 Uhr. Der Mond kommt von rechts oben und wandert nach links unten. Die maximale Bedeckung wird um 12.20 Uhr erreicht. Die Fläche der Sonnenscheibe ist dann zu rund 30 Prozent verfinstert, gemessen am Durchmesser sind es 41 Prozent. Um 13.26 ist das Himmelsschauspiel nach insgesamt zwei Stunden und elf Minuten dann vorbei. Die exakten Zeiten und der genaue Grad der Verfinsterung variieren dabei innerhalb Österreichs leicht.

Die Bedingungen sollen gut werden: Weitgehend freie Sicht auf die partielle Sonnenfinsternis verspricht die Wetterprognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Überhaupt kein Problem gebe es von Vorarlberg bis Salzburg und Osttirol, Westwind verblase etwaige Nebelfelder in Ober- und Niederösterreich. Nur im Osten und Südosten können Wolkenreste einer abziehenden Kaltfront den Beginn der Finsternis um 11.15 Uhr etwa trüben, teilte die ZAMG mit.

Die wichtigsten Informationen zur nächsten Sonnenfinsternis sind hier auf einen Blick zusammengefasst. Foto: APA

Wichtig ist allerdings, nicht direkt in die Sonne zu blicken, wie Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) erklärt. Es gibt zu diesem Zweck eigene Finsternisbrillen oder Sonnenfilterfolien, die im astronomischen Fachhandel erhältlich sind. Pikhard warnt davor, "Hausmittel" wie Rettungsdecken, rußgeschwärzte Gläser, CDs oder Ähnliches zu verwenden.

Wer sich das Beobachtungsequipment zulegt, sollte gut darauf achtgeben. Für 2026 wird in Österreich eine mit 87 Prozent Bedeckung besonders spektakuläre Sonnenfinsternis erwartet, die weiter westlich in Europa auch zur totalen Finsternis wird. Die nächste totale Sonnenfinsternis gibt es hierzulande dann erst im Jahr 2081. (red, APA, 24.10.2022)