Wearables verfügen über zunehmend mehr Funktionen, viele davon zeichnen für die Gesundheit relevante Daten auf. Foto: ISSEi KATO

In jeder Präsentation der Apple Watch betont der Macher aus Cupertino die vielen lebensrettenden Features. Genannt werden hier zumeist die Fall- und neuerdings auch die Autounfall-Erkennung. Für ein zwölfjähriges Mädchen war jedoch ein anderes Feature mutmaßlich lebensrettend.



Lebensretter

Die Mutter des Mädchens aus den USA sprach über den Fall mit der lokalen Nachrichtenplattform "Hour Detroit". Dort erwähnte sie, dass die Apple Watch ihrer Tochter über eine enorm hohe Herzfrequenz informiert habe. "Das war komisch, weil es davor noch nie passiert ist. Die Uhr hörte einfach nicht auf damit", erklärte die Frau in dem Interview.

Unsicher, was diese Alarme aussagen wollten, suchten die beiden ein Krankenhaus auf. Dort wurde beschlossen, eine Blinddarmoperation durchzuführen. Im Blinddarm entdeckten die Ärzte einen Tumor, der "nur selten bei Kindern" zu finden sei, wie die Mutter berichtete. Nach weiteren Untersuchungen wurde herausgefunden, dass sich der Tumor bereits auf andere Teile des Körpers ausgebreitet hatte. Es folgte eine weitere Operation, die die Entfernung des Krebses zum Ziel hatte.

"Hätte sie die Uhr nicht gehabt, es wäre wohl schlimmer ausgegangen", wird die Frau zitiert. Ohne den Daueralarm hätte sie ihre Tochter wohl erst später ins Krankenhaus gebracht.

In der Geschichte wird auch der Digital-Health-Influencer Joao Bocas zitiert, der sich bereits mehrfach zur seiner Meinung nach zentralen Rolle von Wearables in Zusammenhang mit einer besseren Gesundheit geäußert hat. "Wearables für sich alleine sind kein Wunder, aber in Kombination mit menschlichem Einsatz können sie sehr wohl dem Wohlbefinden zuträglich sein."

Apple

Kein Einzelfall

Immer wieder werden vor allem in den USA solche Fälle publik. Erst Anfang des Monats bemerkte eine 34-jährige Apple-Watch-Besitzerin durch einen bedenklichen Anstieg ihres Ruhepulses, dass sie schwanger war. Fälle, bei denen die Rettung nach einem Sturz älterer Menschen von der Watch automatisch benachrichtigt wurde, sind immer wieder in den Medien zu lesen. Mittlerweile nutzt auch Apple diese Geschichten für Marketingkampagnen, etwa im aktuellen Werbevideo zur Apple Watch.

Kein Wunder also, dass immer mehr Hersteller auf den Wearables-Zug aufspringen und ihr Portfolio in diese Richtung erweitern wollen. (red, 24.10.2022)