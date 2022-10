I'm a Mac! Foto: Valve

Das Steam Deck ist ein Versuch des Gaming-Riesen Valve, die Leistung eines PCs in das Format einer Handheld-Konsole zu quetschen. Das optisch an eine übergewichtige Nintendo Switch erinnernde Gerät ist leistungstechnisch mit den Last-Gen-Konsolen Playstation 4 und Xbox One S vergleichbar und hat somit genug Power, um auch aktuelle Spiele mit guten Bildraten spielen zu können.

Das Gerät ist ein Erfolg: Kürzlich gab Valve-Sprecher David Edmundson bekannt, man habe seit dem Marktstart im Februar bereits eine Million Steam Decks ausgeliefert, Testberichte und die Reaktionen der Gaming-Community fallen überwiegend positiv aus.

Linux-OS lädt zum Basteln ein

Als Betriebssystem für das kleine Kraftpaket nutzt Valve SteamOS, eine auf Debian 8 basierende Linux-Distribution – was das Gerät im Vergleich mit anderen Konsolen besonders offen und modifizierungsfreundlich macht. Üblicherweise wird diese Offenheit für die Installation von Emulatoren genutzt – in einem offiziellen Valve-Video über die Switch war sogar kurzzeitig ein derartiges Programm für Nintendo-Switch-Spiele zu sehen.

Eine ganz andere Idee hatte dagegen der Reddit-User "Lampa183": Über die Virtualisierungsssoftware VirtualBox installierte er Apples nicht gerade als Gaming-freundlich einzustufendes MacOS in der etwas altbackenen Version 10.15 Catalina auf dem Gerät. Die Performance falle "normal" aus, nur seien einige Animationen etwas ruckelig, und der Startvorgang dauere "zwei bis vier Minuten".

Die Steam-Deck-Community bezeichnete die Aktion unter anderem als "Verbrechen", kündigte an, das FBI zu verständigen, und drückte ihr Mitleid für die "misshandelte" Konsole aus.

Offizieller Windows-Support

Neben derartigen, wohl nicht ganz ernst gemeinten Modding-Spielereien ist das Potenzial der vernünftigen Nutzung anderer Betriebssysteme auf dem Steam Deck durchaus da: Windows 10 und 11 werden sogar offiziell unterstützt, dank vollen Treiber-Supports lassen sich die Microsoft-Betriebssysteme sogar ohne den Umweg über eine Virtualisierungssoftware installieren.



DER STANDARD hat bei Valve nachgefragt, ob man bereits mit Apple bezüglich einer offiziellen MacOS-Unterstützung im Gespräch sei. Aufgrund des Zeitunterschieds lässt die Antwort wohl noch etwas auf sich warten und wird nachgereicht. (Jonas Heitzer, 24.10.2022)