Jedes Jahr am 31. Oktober heißt es an vielen Haustüren: trick or treat, Süßes oder Saures. Vor allem im angloamerikanischen Kulturkreis zählt Halloween zu den wichtigsten Brauchtumsfesten des Jahres. Aber auch in Europa findet die Festivität Ende Oktober seit den 1990er-Jahren immer mehr Anklang.

Wer Kinder hat oder in seiner Jugendzeit selbst zu Halloween unterwegs war, weiß, wie besonders der Tag in vielerlei Hinsicht ist, obwohl das Fest hierzulande keine jahrzehntelange Tradition genießt. Man kann sich verkleiden, bekommt Süßigkeiten und verbringt die Zeit mit seinen Freundinnen und Freunden. Gemeinsam gruselt es sich doch am besten. Doch wo hat Halloween eigentlich seinen Ursprung, und welche Brauchtümer werden zelebriert? Testen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen:

(Magdalena Waldl, 31.10.2022)