Wer in Wien unterwegs ist, weiß, wie groß die Auswahl an verschiedenen Lokalen ist. An jeder Ecke gibt es gefühlt mindestens ein Standl, das Würstel, Kebab und Co anbietet, und das unweit der nächsten Bäckerei, des nächsten Gasthauses, Cafés oder einer Bar. Auch die Diversität der Lokale ist groß – Kochkünste aus allen möglichen Ländern werden in der österreichischen Hauptstadt zum Besten gegeben, es gibt kaum etwas, was man nicht zu essen oder trinken bekommt. Ja, man kann Wien getrost die Hauptstadt des Genusses nennen – nicht umsonst zählt zum Beispiel die Kaffeehauskultur seit 2011 zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. In dieser Genuss-Reihe geht es nun vorwiegend um konkrete Orte in einem der 23 Bezirke, die Sie der STANDARD-Community weiterempfehlen würden, wo Sie persönlich gern essen, gern trinken oder aufgrund des Ambientes gern einkehren.

In 23 Genussforen können Sie von Ihren Lieblingslokalen Wiens berichten! Foto: Der Standard

Wohin in 1090?

Während der Alsergrund historisch und kulturell für seine Vielfalt bekannt ist – von der Strudlhofstiege über das Servitenviertel, das Freud-Museum, die Votivkirche bis hin zum Alten AKH, dem WUK oder dem Votivkino –, hat der neunte Bezirk auch kulinarisch einiges zu bieten. Aufgrund der zahlreichen universitären Einrichtungen und der Nähe zur Hauptuniversität gibt es ein großes Angebot für junge Menschen. Zu den Studierenden-Hotspots zählen seit jeher der Wiener Deewan, das gemeinnützige Vinzi-Rast–Lokal Mittendrin, das Café Stein oder die Coffee Pirates in der Spitalgasse. Wer die Währinger Straße entlang schlendert, findet außerdem ein großes Angebot an Imbissstandln, Bäckereien und Kaffeehäusern. Auch im Servitenviertel kommt man ganz auf seine Kosten. So bietet die Porzellangasse mit all ihren Nebenstraßen vom urigen Restaurant über die hippe Pizzeria bis hin zum kleinen französischen Café so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Auch einem spätabendlichen Bar-, Beisl-, oder Pub-Besuch steht nichts im Weg; als Kultinstitution sollte jedenfalls das Charlie P's Erwähnung finden. Möchte man die Kost aus anderen Ländern probieren, empfiehlt sich ein Besuch im Ethiopian Restaurant, Tulsi, Shouko, Paco oder in der Küche 18.

Ihre Genusstipps für 1090 Wien?

Wo kehren Sie am liebsten ein? Welche neuen Lokale können Sie empfehlen? Ob Restaurant, Beisl, Standl, Kaffeehaus, Bar oder Bäckerei: Wo isst und trinkt es sich im neunten Bezirk am besten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 4.11.2022)