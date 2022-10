Er setzte sich gegen Tory-Fraktionschefin Penny Mordaunt durch. Zuvor hatte Ex-Premier Boris Johnson am Sonntagabend eine erneute Kandidatur ausgeschlossen

Der Ex-Finanzminister folgt auf Liz Truss. Foto: UNITED KINGDOM/REUTERS

London – Der Ex-Finanzminister Rishi Sunak folgt Liz Truss in Grossbritannien als neuer Premierminister. Die ehemalige Verteidigungsministerin Penny Mordaunt, die sich ebenfalls beworben hatte, erklärte am Montag auf Twitter, sie kandidiere nicht und unterstütze Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Der frühere Premierminister Boris Johnson hatte am Sonntag auf eine Bewerbung verzichtet.

Mehr Details folgen in Kürze.