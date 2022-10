Nach zwei Jahren Pause findet die Leistungsschau des Bundesheers wieder in vollem Ausmaß auf dem Heldenplatz statt. Verteidigungsministerin Tanner kündigt für 2024 eine Großübung an

Wien – Wer am Montag in der Wiener Innenstadt unterwegs war, wird schnell Ungewöhnliches bemerkt haben: Gegen die Mittagszeit rollten Panzer über die Ringstraße, und über dem Stadtzentrum kreisten vier Heereshubschrauber. Hinter dem Schauspiel steckten die Vorbereitungen für die Leistungsschau am österreichischen Nationalfeiertag am 26. Oktober. Man hätte angesichts des Besucherandrangs meinen können, dass die Leistungsschau bereits am Montag stattgefunden hat.

Das Bundesheer brachte sich am Montag für den Nationalfeiertag am 26. Oktober in Stellung. Foto: APA/ Georg Hochmuth

Das Spektakel lockte zahlreiche Schaulustige auf den Heldenplatz. Es wimmelte nur so von Kameras und Smartphones, die in die Höhe gehalten wurden, um einen Blick auf die gepanzerten Fahrzeuge zu ergattern. Militärpolizei und Offiziere des Heers waren darum bemüht, die Menge von den nahenden Panzern und Hubschraubern fernzuhalten und die Straße vor der Hofburg freizumachen. Als der Black Hawk – einer der größten Transporthubschrauber im Heeresarsenal – zur Landung ansetzte, war es einigen in der Menge dann doch zu viel. Die kräftige Sogwirkung des Hubschraubers wirbelte etlichen Staub und einiges Laub auf, viele wichen zurück.

Unter großem Publikumsinteresse brachten sich die Hubschrauber und Panzer auf dem Heldenplatz in Position. Foto: APA/ Georg Hochmuth

Wer nicht zufällig am Montag über den Heldenplatz spazierte und die Heeresfahrzeuge zu Gesicht bekam, hat am Nationalfeiertag die Chance dazu. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet die Leistungsschau des Bundesheers heuer wieder in vollem Ausmaß statt. Die Vorbereitungen dazu wurden am Montag im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) abgeschlossen. Bei der letzten Leistungsschau im Jahr 2019 sind rund 700.000 Besucher gekommen.

Das Programm

Der Nationalfeiertag am Mittwoch beginnt traditionell mit Kranzniederlegungen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung auf dem Heldenplatz. Danach finden die Großangelobung von rund 1.000 Rekruten und ein Überflug mit zwei Eurofightern und einer C-130 Hercules statt.

Bei der Leistungsschau können neben den Panzern und Fluggeräten unter anderem auch die Einsätze des Minenräumteams und der Justizwache, die Landung von Fallschirmspringern und die Militärmusik bestaunt werden.

Das Bundesheer präsentiert sich neben dem Heldenplatz auf zwei weiteren Plätzen: Am Hof werden die Auslandseinsätze und beim Burgtheater Katastrophenhilfe und ABC-Einheiten vorgestellt. Darüber hinaus findet auf dem Rathausplatz das Sicherheitsfest der Stadt Wien statt. Das Programm erstreckt sich am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr.



Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) besuchte am Montag den Heldenplatz und begrüßte die anwesenden Soldaten. Foto: APA/ Georg Hochmuth

Tanner plant Großübung für 2024

Verteidigungsministerin Tanner sieht die Leistungsschau – ähnlich wie die Flugshow "Airpower" im September – als "großartige Möglichkeit", um Interesse an einer Karriere beim Heer zu wecken und der Bevölkerung gerade angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine den Wert der Verteidigungsbereitschaft zu zeigen. Dem soll auch eine noch größere Leistungsdemonstration im Jahr 2024 dienen: Tanner hat den Generalstab beauftragt, für 2024 eine Großübung auszuarbeiten, bei der alle Aspekte der militärischen Landesverteidigung umfassend geübt werden sollen. Dazu sollen auch tausende Soldaten in die Milizeinheiten einberufen werden. Die genaue Übungsannahme und der Übungsraum sind noch nicht festgelegt. (Max Stepan, Conrad Seidl, APA, 24.10.2022)