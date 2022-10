Malofeev

Wien – Es gibt so Abende, da werden die Uhren neu gestellt. Was vorher war, ist Geschichte. Ab jetzt: alles neu. Das Debüt von Alexander Malofeev am Samstag im Musikverein war so ein Abend: eine Klavierweltrevolution. Als Ersatz für die erkrankte Khatia Buniatishvili gab der Russe mit Alain Altinoglu und dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks Rachmaninows drittes Klavierkonzert. Nach dem Auftritt flutete ein Glücksrausch den Musikvereinssaal.

Mit einer positiven Besessenheit hatte Malofeev das Finale begonnen, mit einem Fortissimo, das in einem lodernden inneren Feuer geschmiedet wurde. Wie mit Zauberhand schuf der Pianist zwischendurch schwebende, fast surrealistisch wirkende Klangwelten. Das Finale des dritten Satzes: wie wenn eine Staffel Überschallflugzeuge über den Musikvereinssaal gebrettert wäre – betankt nicht mit Kerosin, sondern mit purer Euphorie.

Mit Samt gefütterte Wehmut

Zuvor hatte der semmelblonde 21-Jährige das d-Moll-Konzert ernst, fast kühl begonnen. Im zweiten Abschnitt des lyrischen Themas ließ er die Melodiestimme erstmals aufblühen, und die Sache wuchs sich in gepflegter Art und Weise zu großgriffiger, mit Samt gefütterter Wehmut aus. Dann aber die Kadenz: ein existenzialistisches Ringen, das sich zu brutaler Radikalität steigern sollte. Die malträtierten Nerven besänftigte Malofeev mit der Es-Dur-Ausgabe des lyrischen Themas, so zart und intim wie die unschuldigste Liebe.

Zwei Zugaben, stehender Beifall. Aus Gründen persönlicher Überwältigung muss die Besprechung von Strawinskys Jeu de cartes und Skrjabins Le Poème de l’extase entfallen. (sten, 25.10.2022)