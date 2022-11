Ein Geschenk aus Chicago. Foto: Nathan Murrell

"Wenn man nicht mehr 17 Jahre jung ist, häuft man mit der Zeit wahrscheinlich eine ganze Menge ‚bester Stücke‘ an. Letztendlich fiel meine Wahl dann aber doch auf meine Klarinette. Ich habe sie von einem Freund, einem Fotografen, auf einer Party in Chicago geschenkt bekommen, wo ich seinerzeit gelebt habe. Das ist gut und gern 20 Jahre her. Seither begleitet sie mich auf all meinen Lebensstationen.

Leider kann ich nicht auf ihr spielen, aber die Klänge dieses Instruments haben mich immer ganz besonders fasziniert. Es unterscheidet sich ganz besonders von anderen Instrumenten. Die Klarinette hat außerdem das Zeug zur Skulptur. Damals in Chicago habe ich die neunte Symphonie von Beethoven gemalt. Diese dauert ziemlich genau 70 Minuten. Genauso lang habe ich an dem Bild gemalt, ein großes abstraktes Gemälde. Im Anschluss daran habe ich nichts korrigiert. Ich bin zwar Maler, aber Musik war und ist für mich die höchste aller Künste."

(Michael Hausenblas, 2.11.2022)